MALI: Srbija se promenila, nikada veći broj diplomatskih poseta, rast se nastavlja

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas da u Srbiji, na ponos svih građana, ima sve više diplomatskih poseta, da se Srbija promenila, a kada se govori o ekonomiji, naveo je da ekonomska strategija pokazuju dobre rezultate.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Mali je, na sednici Skupštini Srbije na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta za ovu godinu, rekao da je čuo negativne komentare od opozicije, ali ne i ideju kako bi nešto uradili drugačije. "Mi sa našom ekonomskom politikom, rastom plata i penzija i ulaganjima nastavljamo i dalje", poručio je Mali.

Odgovarajući poslaniku "Mi snaga naroda" Borislavu Antonijeviću, Mali je kazao da niko nikada nije rekao da se živi perfketno, dodajući da se živi u teškim vremenima. "Ako pogledate globalnu ekonomiju, ako pogledate i druge mnogo razvijenije i veće zemlje od nas, vidite koliko se teško živi. I vidite kako i mnogo veće ekonomije imaju usporenije stope rasta od naše zemlje", rekao je Mali.

Mali je upitao poslanika i da li ne vidi stotine kolimetara autoputeva, brze vozove, brze saobraćajnice, duplo manju stopu nezaposlenosti, rekordan broj zaposlenosti, a da je zadržana makroekonomska stabilnost.

- Pozivate se na izveštaj Fiskalnog saveta. Ima tu pristojnih komentara, uvek smo imali fer i korektan odnos sa Fiskalnim savetom, ali samo krenite od početka izveštaja koje jasno kaže da što se fiskalnog deficita i ulaganja tiče koji su predloženi ovim rebalansom budžeta, ne ugrožavaju ni fiskalnu ni makroekonsku stabilnost", rekao je Mali. On je pozvao poslanika da pročita i izveštaj MMF-a. "Ako vam nije dovoljno to da je Srbija druga po stopi rasta BDP-a u prvoj polovini ove godine, pa ne znam kada je to bila u neko prethodno vreme, pa nikada. Da li to možda govori u prilog ispravnosti ekonomske politike koju vodimo? Da li možda rekordan broj zaposlanih govori u prilog te politike? Da li rekordno niska stopa nezaposlenosti govori u prilog te politike? - upitao je ministar.

Antonijević je prethodno rekao da njegova stranka smatra da je predloženi rebalans budžeta nedomaćinski, zakasneo i netransparentan. On tvrdi i da je planirani fiskalni deficit od 197 milijardi dinara, odnosno 1,7 milijardi evra, ili 2,2 odsto BDP-a previsok za Srbiju.