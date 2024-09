PREPIRKA I DALJE TRAJE: Brnabić o Đilasu- Nastavlja sa šibicarskom politikom

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić nastavila je danas raspravu preko društvenih mreža sa liderom SSP Draganom Đilasom.

tanjug

- Nastavljaju sa šibicarskom politikom - gde je kuglica. Posle izbora, kao uostalom i u ovom videu, rekli da izbori nisu fer jer su svi glasali za Aleksadra Vučića, a niko za nas ostale. OK. Fer. Onda kad kažemo da Vučić nikada nije lagao narod i da je uvek pričao isto oko litijuma, kažu "šta ima veze šta je pričao Vučić, nije on vlada". Tako im je bilo i sa litijumom - dok su bili vlast, govorili su da je istraživanje, eksploatacija i prerada litijuma najvažniji strateški projekat za Republiku Srbiju; kad su postali opozicija, traže da se zabrani istraživanje, eksploatacija i prerada litijuma (dok oni ponovo ne postanu vlast). Tako i sa izborima - raspisuj izbore! Bojkotujemo izbore! Ljudi bez vizije, bez plana, bez programa. Ni predlog zakona ne umeju da sastave, već u njega stave sve pogrešno - od rudne rente, preko laži da će biti 10 rudnika litijuma, do citiranja ginekologa kao stručnjaka za litijum. Kad traže sednicu, od dve tačke dnevnog reda zaborave jednu! Kako god bilo, lepo je videti Đilasa nasmejanog, kad god vidim da se snimao, odmah pomislim da će opet da plače - napisala je ona na Iksu.

