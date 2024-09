OPOZICIONI ANALITIČAR: Političari i zvanično preuzimaju proteste! (VIDEO)

OPOZICIONI analitičar Dušan Milenković, gostujući u programu na opozicionoj televiziji N1, priznao je da političari i zvanično preuzimaju "ekološke" proteste.

Foto: Printscreen

- Ovakvi protesti da bi bili učinkoviti, oni jesu politički, i oni će biti sve više politički kako tenzija raste, i ili će ti ljudi koji organizuju i vode proteste i zvanično postati političari iako se možda ne zovu političarima, ili će političari koji su aktivni u politici do sada to na neki način preuzeti. Koja god od te dve stvari da se desi, mi ćemo imati političare koji vode proteste - rekao je on.

Pogledajte priloženi snimak: