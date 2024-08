OKUPLJANJA, ALI BEZ NASILJA: Premijer Miloš Vučević u Parizu o protestima

Nije sporno da neko ima pravo da organizuje političke skupove i iskazuje svoje stavove, ali niko nema pravo da vrši nasilje i da remeti normalan život drugih ljudi. Imate pravo da ste protiv nečega, za nešto, da zastupate jedan ili drugačiji politički stav, to je deo demokratije. To je dobro, i to je poželjno. Ali nije normalno da sebi neko da pravo da zaustavi železnicu ili auto-put, da ugrozi živote drugih ljudi, pa ako hoćete i sebe.

Foto: Goran Čvorović

To je u Parizu, na zatvaranju Srpske kuće koja je trajala tokom Olimpijade, poručio premijer Srbije Miloš Vučević.

Premijer je nalgasio da je "policija pokazala visok stepen tolerancije."

- Reagovala je tek u krajnjem momentu, suštinski bez upotrebe sile. Ili, sa minimalnom upotrebom, praktično svojim pojavljivanjem je sklonila one koji su vršili krivično delo i ugrožavali bezbednost za druge građane i za sebe. Verujem da su to uradili na dostojanstven način – kazao je predsednik Vlade.

Vučević je istakao da je cele noći bio u kontaktu s predsednikom Republike i da veruje da je država donela najbolju odluku.

- Ne mogu da razumem kakvi su to ekolozi koji najavljuju da će da kopaju rake i grobove. Je li to ekološki pokret? Ili, razbijamo prostorije drugih stranaka na putu ka tom kako su rekli mirnom ekološkom protestu – naglasio je.

Vučević je rekao da vreme koje je pred nama, "najmanje 24 meseca do eventualne realizacije projekta Jadar", treba da se iskoristi da se čuje šta kaže struka:

- Treba da razgovaramo o svim pitanjima, pre svega zdravlja građana, zaštite životne sredine, ekonomskim interesima Srbije i našeg naroda, da pitamo narod šta misli o tome i da na kraju donsemo odluku.

On je rekao da se "ništa ne radi preko noći."

- Srbija nije ničija prćija, nije ničija kolonija, mi nikome ništa ne dugujemo, niko nas ne drži u šaci, mi donosimo odluku o nama samima. Ne smemo dozvoliti da nam uzmu zemlju, a nesporno je da je ono što se juče dešavalo, što je bio pokušaj i namera, podržano i od spoljnih faktora. U to nemam nikakvu dilemu. To je kompilacija različitih interesa koja se složila i tako postavila da vidi ovaj trenutak kao šansu da dovede do političkih promena. Jer, kada postavite stvari pravilno, onda vidite da nije suština u zabrani nekog projekta, nego u političkim promenama, da neko ode s vlasti, i da neko dođe na vlast, bez izbora – istakao je Vučević.

Primijer je kazao da razume brigu običnog naroda i ljudi koji su željni i očekuju da dobiju odgovore na sva ova pitanja.

- Sa narodom mora da se razgovara, i svi mi, jer smo i mi deo naroda, moramo da dobijemo odgovore. Niko ne isključuje pravo i mogućnost da se o tome razgovara. To je obaveza. Ali ne mogu da razumem da su narodni pevači i vrhunski glmuci bolji stručnjaci od lekara i profesora. Vi ste sada veći stručnjak samo zato što ste popularniji u javnosti. Jer ste snimili dobar album, ili imate dobru pesmu, ili imate na desetine dobrih glumačkih uloga. A imate ih. Da, vi ste vrhunska srpska glumica, ali vam to ne daje za pravo da se mešate i da znate sve bolje od drugih. Kao što se mi ne razumemo u glumu, scenariju, režiju, scenografiju, kostimografiju. Dozvolite i vi da ima neko ko je stručan za rudarstvo, za geološka pitanja, za pitanja zdravlja ljudi i zaštite živote sredine – kazao je.

Premijer je rekao da "nema sumnje da su u pitanju politički protesti, ne protiv projekta, nego protiv vlasti."

- Protiv Aleksandra Vučića, pre svega. Protiv njega je sve usmereno. Naravno, s padom Aleksandra Vučića ne može ova vlada da ima legitimitet i legalitet. Tada se sve poništava i to i jeste cilj onih koji pokušavaju bez izbora da dođu vlast - rekao je Miloš Vučević.

Predsednik Vlade je istakao da je "interesantno da su upravo ovi koji danas protestuju doveli Rio Tinto u Srbiju."

- Da li stvarno neko misli da oni koji su finansirani od raznih fondacija iz inostranstva, pre svega iz zapadne Evrope, da bi, kada bi nedaj bože došli na vlast, oterali Rio Tinto? Ili istinu možemo da čujemo upravo u rečenici koju je rekao Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, da rudarenje litijuma nije moguće u nedemokratskim društvima, a u demokratskim je moguće. Ili, da prevedemo: ako je na vlasti Aleksandar Vučić, onda to nije dozvoljeno, a ako su oni na vlasti, onda je to dozvoljeno.

Vučević je kazao da se "ponovo obraća onim tobože patriotama koji pominju Cersku bitku, borbu protiv okupatora i viču protiv izdaje."

- A kako vam ne smeta kad skupove predvodi osoba koja kaže da je Kosovo nezavisno, da je Republika Srpska genocidna država? Kako tada ne pokažete patriotizam? Sa njima možete da pravite pakt da bi nekog, navodno koji po vama nije dovoljno patriota, pobedili? Mislite li da će posle toga vi dominirati, a ne oni koji će voditi politiku koja je antisrpska, antinacionalna i antidržavna?

Miloš Vučević je rekao da je "to kolaž u kome ponude za svakog ponešto."

- Imate ekstremne levičare, eko-fundamentaliste, lažne ekologe. Oni pokrivaju taj levo-zeleni blok. A onda imate i one koji su navodno bliže narodu, crkvi, patriotskim osećanjima, da pokriju osećanja i većinskog dela naroda. Da bi rekli da su u stvari svi protiv ovoga. Zato se i pravi taj kolaž, da imate i ove koji nose LGBT zastave, i one koji nose "Svi za kralja i otaxbinu" i šajkaču s kokardom. A šta bi bila posle politika Srbije posle ta dva, niko ne zna. To je lonac u koji može sve da stane, pa uzmite sve što vam odgovara, ali samo da srušimo Vučića, i samo da srušimo ovu vlast. A neće oterati Rio Tinto, jer su ga doveli oni koji organizuju i koji se kriju iza ovih protesta pre 23 godine. Nije Rio Tinto pao pre dva dana u Srbiju iz vedra neba, niti ga je izmislio Aleksandar Vučić.

Premijer je nalgasio i da tokom protesta, kako je rekao, ne sme da bude kršenja zakona.

- Kršite zakon? Odgovaraćete. Očekujem da tužilaštvo procesuira sve one koji su ovo uradili. Kao što bi procesuiralo mene, i ministra Gajića, i sve vas koji ste danas ovde, da isto blokirate. Zamislite da mi danas blokiramo neku ulicu u Parizu ili da blokiramo brzu prugu ovde u Francuskoj, recimo prugu između Pariza i Strazbura. Koliko bi trebalo francuskoj policiji da nas privede, a da se i mi isto zabrinemo za neka ekološka pitanja? Sklonili bi nas za dvadeset sekundi. To nije dozvoljeno, to nije deo demokratije. To je nasilje. Demokratija je da kažete vaše stavove, da izlazite na izbore, da tražite referendum, raspravu u parlamentu, da tražite da o tome razgovara struka, da se borite za svoje političke stavove, ali nevršeći nasilje.

Vučević je naglasio da "moramo da čuvamo državu, da ne dozvolimo da nam iko oduzme državu, slobodu."

- Nesporno ovde ima prstiju i stranog faktora. I to nije teorija zavere, to nije nešto što treba da kažemo da bi se ljudi tobože zabrinuli. Mnogi nisu zadovoljni zbog ovoga. Oni koji bi možda i imali ekonomski interes da se vrši rudarenje jadarita bi voleli da vide Aleksandra Vučića oslabljenog kroz realizaciju ovog projekta. Ne bi voleli da vide Aleksandra Vučića i Srbiju jače zbog toga, nego slabijeg i slabiju.

Rekao je i da "oni neće da odustanu od toga, ali neće jaku državu."

- Jer smo mi po njima mali, i ne treba im jaka država. Ne treba im jak lider. Hoće administrativce koji klimaju glavom i samo potpisuju ono što im se pošalje. Svi imamo iste tekstove gde god se pojavimo, imamo isti narativ, niko ne sme da kaže ništa drugačije, ko kaže drugačije, taj je odmah isključen, da ne kažem da pokušavaju da ga eleminišu politički, a nekada i fizički. I, to vam je koncept. I sa zapada, i sa istoka, i sa severa, i sa juga.

Dodao je i da "kad vidi medije u regionu, odmah zna da smo na dobrom putu."

- Jutros kada sam čitao štampu iz susedstva, odmah sam znao da dobre stvari radimo – zaključio je Vučević.

PONOSAN NA SRPSKU KUĆU

- Mnogo sam ponosan na to što smo uradili oko Srpske kuće. U ime cele države, Vlade Republike Srbije, čestitam svim našim sportistima, bez obzira na to da li je neko ostvario uspeh koji je zacrtao ili ne. Mi smo ponosni na njih, ministarstvo sporta, olimpijski komitet Srbije. Sportski savezi će vršiti dalju analizu, a mi ćemo nastaviti još više da ulažemo u sport i da se već spremamo za naredne OI u Los Anđelesu, da budemo još uspešniji, zastupljeniji, da imamo još veću delegaciju koja će da predstavlja našu državu. Srpska kuća u centru Pariza je prava kuća jednog domaćina. A verujem da je naš narod domaćinski – istakao je premijer Miloš Vučević u Parizu.

Naglasio je da je Srbija u Srpskoj kući pokazala našu kulturu, nauku, identitet, znanje, sportske rezultate i uspehe.

- Lepa priča o nama, spoj tradicionalnog i savremenog. Nema modernizacije bez korena. Kao što ni tradicija ne treba da zaustavi modernizaciju. To su strane iste priče. Verujem u Srbiju koja i u skok u budućnost ide s najsigurnijim padobranom, a to je naš nacionalni i državni DNK, naše postojanje, kultura, duhovnost, trajanje. To nije odricanje od nas samih, naše istorije i prošlosti, to je nešto što nas ohrabruje i daje nam snagu za napredak u budćnosti. Pitanje kontinuiteta je i pitanje identiteta – zaključio je premijer.

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović

Foto: Goran Čvorović