"OVO JE POKUŠAJ NOVOG MAJDANA": Vulin poručio - Protesti protiv litijuma nemaju veze sa ekologijom

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je danas da protesti koji se u Srbiji održavaju protiv litijuma nemaju nikakve veze sa rudarenjem i ekologijom, već da je reč o čistoj politici i da predstavljaju "pokušaj novog Majdana".

Foto: Novosti

- Ovo je klasičan scenario obojnih revolucija. Ovo smo gledali ne jednom, gledali smo i pre 5. oktobra. Ovo smo gledali u Ukrajini. Ovo je pokušaj novog Majdana i možete biti 100 odsto sigurni u to - rekao je Vulin, na pitanje da prokomentariše proteste koji se u Srbiji održavaju protiv eksploatacije litijuma.

On je naveo da će u subotu biti održan protest protiv litijuma i da će biti postavljeni šatori, blokade, te da će ljudi biti onemogućeni da se normalno kreću po ulicama.

- Opet ćemo imati precrtane slike iz Ukrajine, ne zato što je to Ukrajina ili nije, nego zato što oni koji im to određuju, a mislim na zapadne službe, oni uvek preslikavaju scenarije koji su dobitni. Tako smo dobili Ukrajinu, tako smo dobili 5. oktobar, pa da probamo ponovo - rekao je Vulin za Tanjug.

Dodao je da se iza protesta o iskopavanju litijuma krije politika, jer, kako je rekao, da se ne govori o Jadaritu, našao bi se neki drugi razlog i povod.

- Kada vi pravite protest protiv iskopavanja Jadarita u Novom Sadu, pa to je kao da pravite protest da se obruši most na nekoj deonici autoputa kod Vranja. Kakve to veze ima sa Novim Sadom? Ali upravo o tome govorim. Ovo je politika i pokušaj naše opozicije da ostane u u političkoj borbi. Da nešto radi, da se nešto dešava - rekao je Vulin.

