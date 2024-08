KO SE KUPA, A KO SUNČA U „EKO STRAŽI“?

AKTIVISTI organizacije „Eko straža“ su počeli da izražavaju veliko nezadovoljstvo zbog toga što se, u trenutku kada oni ulažu maksimalne napore u organizovanje „antilitijumskih“ protesta u Srbiji, njihov lider Bojan Simišić nalazi na letovanju u Grčkoj.

To im značajno otežava koordinaciju aktivnosti, pošto prolazi i po nekoliko sati dok im on odgovori na telefonske pozive, ali ih dodatno iritira to što na društvenim mrežama objavljuje i šalje im svoje fotografije sa plaže i iz restorana, dok od njih očekuje da, počev od 10. avgusta, spavaju na ulicama i blokiraju pružne prelaze i saobraćajnice, po nesnosnim vrućinama koje se najavljuju za naredne dane.

Iz svega toga jasno proizilazi da je Bojan Simišić „pravi lider“ i da sa aktivistima svoje organizacije „deli i dobro i zlo“, sa tom razlikom što je sebi organizovao sunčanje na grčkim plažama, a njima na vrelom beogradskom asfaltu.

