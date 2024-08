KONAKOVIĆ KAO BOSANSKI BEG: Ministar u BiH svojevoljno zabranio prelet Vulinu koji je krenuo na komemoraciju srpskim mučenicima u Prebilovicu

SARAJEVO ne prestaje da priča o miru, dok ga uporedo na delima ruši, a nova prilika za to bila je namera potpredsednika Vlade Aleksandra Vulina da prekjuče prisustvuje obeležavanju 83 godine od zločina nad Srbima u Prebilovcima, ali su vlasti na nivou BiH zabranile prelet njegovog aviona. Naše ministarstvo spoljnih poslova uputilo je protestnu notu, a Vulin je juče, ipak, automobilom stigao na mesto stradanja 4.000 Srba od ruke ustaša iz Nezavisne Države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, ali ostaje gorak ukus da se čak i ovakvi događaji koriste za političke obračune.

Vulin je poručio da je Republika Srpska njegova i da može da dođe kad hoće, a ministru spoljnih poslova BiH Elmedinu Konakoviću koji mu je zabranio dolazak je poručio:

- Poštujem zakone svake zemlje. Da može zabranio bi mi Konaković potpuni ulazak u BiH. Ta pakost i podlost trajala je jedan dan. Tada se osećao velikim, važnim i moćnim. Nije dobro za jednu državu da se pokazuje samo u nekim zabranama. Takođe, ne bi bilo loše da se kaže, a šta je problem doći u Prebilovce? Konaković je rekao: "On je hteo da dođe na tamo neko obeležavanje". "Tamo neko obeležavanje" je 1.000 zaklanih Prebilovčana, 600 zaklanih žena i dece, "tamo neko obeležavanje" je jedno od najsvetih mesta za srpski narod - naglasio je Vulin. - Zamislite da ja kažem: "Ide Konaković na tamo neko obeležavanje u Srebrenicu". To je ono što je ružno i opasno, jer to govori o tome da su srpske žrtve "tamo neke". Odnos prema meni je potpuno nevažan, u politici se to dešava, ali reći za Prebilovce da je "tamo neko obeležavanje" je ono što me plaši i što me čini tužnim.

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je prozvani pef diplomatije remetilački faktor. O izjavi Konakovića "da kad god Vulinu bude bio potreban njegov potpis za ulazak u BiH, neće ga dobiti", ona je odgovorila da "on svojata BiH i najbolje odslikava kako, prema bošnjačkom receptu, treba da izgleda, živi i funkcioniše BiH".

- Osim toga i Konaković je, kao i drugi bošnjački političari, taj koji narušava dobrosusedske odnose i traži za BiH poštovanje koje nije u stanju iskazati drugima. Sarajevska politika zarobila je BiH, a krivce traži na svim stranama, samo ne u svom dvorištu. A onda ih, u tom njihovom poduhvatu privatizacije institucija BiH, podstiču i pojedini stranci, saučestvujući u pravoj otimačini ustavnih prava Srba i Hrvata, hraneći kako mržnju, tako i težnju za svojatanjem zajedničke BiH od strane bošnjačke politike - navela je Cvijanovićeva.

Zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac ocenio je diplomatskim skandalom bez presedana to što je ignorisan zahtev za prelet državnog aviona Srbije i dolazak Vulina na obeležavanje 83. godišnjice jednog od najsvirepijih zločina počinjenih nad srpskim narodom:

- U nekoliko navrata pokušavao sam da stupim u kontakt sa Konakovićem kako bismo rešili proceduralne formalnosti u vezi sa dolaskom Vulina u Prebilovce, ali su se oglušili na moje pozive. Ma koliko se trudili, oni neće uspeti u izopačenoj nameri da sakriju istinu o stradanju srpskog naroda! Republika Srpska i Srbija, na čelu sa Miloradom Dodikom i Aleksandrom Vučićem će uvek obeležavati stradanje našeg naroda.

