STEVANDIĆ O POKUŠAJIMA STRANACA DA NAPRAVE HAOS U SRBIJI: Da Vučić nije vodio ovakvu politiku mi bi već bili svedoci rata u regionu (VIDEO)

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je tokom gosotovanja u jednoj od emisija govorio o uspešnosti politike koju vodi predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Foto: Tanjug

Kako je istakao, da Vučić nije vodio ovakvu politiku mi bi već bili svedoci rata u regionu.

- Već bi imali sahrane i huknjavu majki na svim stranama. Toliko puta su provocirali reakciju Srbije da započne... Najveći paćenici su naši ljudi na KiM. Njima su svašta radili provocirajući da nateraju Vučića da počne rat. I on je to izbegao, i nisu mu nažalost zahvalni nego ga mrze. Da nije takva politika vođena Srbija bi bila nepripremljena, mnogo nemoćnija i vodila bi odbrambeni rat, na mnogo terena i to bi loše uticalo na njen razvoj - kazao je Stevandić.

Opširnije možete videti u videu koji sledi:

