SVEČANO OTVORENA "SRPSKA KUĆA" U PARIZU: Prisustvovao predsednik Vučić - Vizija je zvezda vodilja za sve nas (VIDEO)

U PARIZU je danas svečano otvorena "Srpska kuća", u okviru Olimpijskih igara 2024. godine, a otvaranju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i visoke zvanice Francuske i predstavnici diplomatskog kora.

Obraćanje medijima

Prvi se obratio predsednik Vučić. Na početku je svima poželo dobrodošlicu u "Srpsku kuću".

- Radost pronađena u naporu, obrazovna vrednost dobrog primera i poštovanje univerzalnih osnovnih etičkih principa, kako ih je artikulisao Pjer de Kuberten, otac modernih Olimpijskih igara. Ova vizija je vodič za sve nas dok se okupljamo ovde, u Gradu svetlosti, za veličanstvene Olimpijske igre. Isti taj humanistički duh utisnuli smo u svoje duše da bismo stvorili Srpsku kuću.

- Veliko mi je zadovoljstvo da vas danas ugostim, i ovaj paviljon bi trebao da vam omogući da uronite u srce Srbije. "Srpska kuća" nije samo paviljnon, već putovanje u suštinu našeg naroda - rekao je Vučić.

- Od 27. jula do 11. avgusta, smešten u slikovitom Lavelet parku, Parku nacija, pored Francuske kuće i 13 drugih nacija, Srpska kuća će biti jedinstveni kulturni centar, nudeći multidimenzionalnu eksploraciju bogatog nasleđa, inovativnog duha i tople gostoljubivosti Srbije - dodao je.

- Srpska kuća je više od paviljona. To je putovanje u suštinu našeg naroda. Kada uđete unutra, ulazite u svet gde se tradicija susreće sa modernitetom, inovacija sa sportskim postignućima, a gostoljubivost sa poslovnom veštinom. U srcu našeg paviljona stoji skulptura visoka 6,5 metara koja simbolizuje Drvo života, predstavljajući naše duboke korene koje su zasadili naši preci, veliki naučnici, inovatori, umetnici i čuveni srpski seljaci koji su kroz istoriju oblačili uniforme da bi postali borci i oslobodioci. Trup ove skulpture predstavlja nas, našu trenutnu generaciju, zaduženu da prenese nasleđe ovih izuzetnih pojedinaca na sledeću generaciju. Simbolizovana krošnjom drveta, naša dužnost je da osiguramo da ta krošnja bude jednako bujna i široka kao što su koreni duboki, obezbeđujući slavnu budućnost srpskog naroda, koja će odgovarati veličini naše prošlosti. Naša aspiracija za budućnost je da svetu damo koliko su Tesla, Milanković i Pupin dali - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da uz vrhunsku tehnologiju oživljavaju zidovi ovog zdanja i da je takođe oživljen Milutin Milanković i Nikola Tesla, te njihova dela.

- Ponosni smo što imamo besplatan ulaz, bogat program, naši umetnici koji pokazuju najveći događaj za našu zemlju a to je Ekepo 2027. a "Srpska kuća" će biti najbolji poziv za taj događaj - rekao je Vučić te dodao da poziva sve Franzuce da dođu u Srbiju.

- Mnogo sam srećan i zahvalan svima koji su radili na ovome. Znate da sam uvek sumnjičav ovakvim stvarima i protivim se velikom izdvajanju novca, ali sam srećan kako je ovo urađeno. Bez obzira na to što nas je danas samo Mikec obradovao, Sara se bori, nadamo se pobedi, siguran sam da ćemo ostvariti velike pobede i rezultate. Ništa tako brzo i jednostavno ne ujedini kao što su naši sportisti i njihovi uspesi. Hvala našim gostima što su danas sa nama, ukazali čast i poštovanje našoj zemlji, to nećemo nikada zaboraviti. Verujem da ćemo uskoro moći da ugostimo predsednika Makrona i sve koji budu bili gosti. Živela Srbija, pozdravljam i podržavam sportiste, želim im da osvoje što više medalja, živela Srbija!

Potom se obratio ministar za spoljnu trgovinu Francuske, Frenk Lister.

On je istakao da je ova kuća još jedan dokaz spremnosti da Srbija želi da ojača saradnju sa Francuskom.

Istakao je i da je lokacija takođe dobar simbol, jer doprinosi proširenju OI na druge oblasti kao što su kultura i istorija.

Rekao je da je Francuska izuzetno ponosna na OI, i ta bi preko 16 miliona ljudi trebali da pogleda sve sportiste.

- Čast mi je što sam na otvaranju "Srpske kuće", pogotovo jer sam nedvabo trebao daposetim Srbiju... - rekao je on te dodao da su Vučić i Makron simboli dobre saradnje Srbije i Francuske.

Ministar je rekao da su posete Vučića Francuskoj veoma važne u jačanju veza u različitim sferama.

Napomenuo je da je "Srpska kuća" još jedna ilustracija dobrih odnosa i saradnje Francukse i Srbije, te dodao da će u narednim danim reprezentacije obe zemlje "da se suoče" i da im želi fer plej i što bolje rezultate.

- Vidimo se 2027. kada će Srbija biti domaćin izložbe, Francuska će veoma rado da učestvuje u tom projektu - rekao je Lister.

Počela svečana ceremonija

Predsedniku Srbije pridružio se i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Domaćin Srpske kuće Danijel Nikolić upoznao je prve goste i predstavio postavku "Koreni" autora Dušan Jovović koji je prikazao ono najbolje što je naša zemlja dala, kao što su Nikola Tesla, Milutin Milanković, Mileva Marić Ajnštajn i mnogi drugi umetnici.

Posle presecanja crvene vrpce Vučić i ostali zvaničnici su ušli u "Srpsku kuću".

U kući se mogu videti crteži Nikole Tesle, koji je umetnik Dušan Jovović animirao i osmislio izložbu.

Pre godinu dana Srbija je u Parizu osvojila Ekspo titulu za 2027, i samo veliki naorid i nacije se nominuju za tu ulogu organizatora.

Na zidovima su ispisana imena svih sportista koja su učestvovala na OI pod srspkim barjakom. Tu ima imena nekih drugih nacija, i to su imena sportista iz cele Jugoslavije koji su pobeđivali pod srpskom zastavom.

Tokom obilaska predsednik je odigrao partiju iks oksa sa Tijanom Bogdanović, koja se u tom trenutku nalazila u Beogradu.

U jednom delu je umetnička kompozicija Dušana Jovoića koja "priča" priču o životu, a svaka od njegovih 5 jedinstvenih slika predtavljaju 5 faza života napravljene su u 54 sloja.

Predsednik je rekao da je Srbija u ovaj projekat uložila novac i da se vidi da je to lepo urađeno.

U jednoj od prostorija "Srpske kuće", za predsednika i ostale delegate izvedena je jedna od najlepših narodnih pesama "Zaspo Janko" uz zadivljujući performans.

O "Srpskoj kući"

Predsednik Vučić, koji je sinoć u Parizu prisustvovao svečanoj ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara, izjavio je da će se "Srpska kuća" nalaziti odmah pored "Francuske kuće", što je kako je istakao, velika čast i prilika da predstavimo svoju zemlju.

- Ono što je zanimljivo, to je da smo dobili najbolju moguću poziciju, odmah pored Francuske kuće. To će biti prilika da promovišemo mnogo stvari u Parizu. Kada ste pored zemlje domaćina, pored njihovog velikog paviljona, onda ne samo da je to ogromna čast, već i velika i izuzetna prilika da predstavite svoju zemlju. Mi ćemo tu imati mnogo programa od predstavljanja naše kuhinje do onoga što mi se čini da je važnije, a to je predstavljanje naše ekonomije i razgovori sa poslovnim partnerima - naveo je Vučić.

Naglasio je da će to biti kuća za sve Srbe koji budu u Parizu tokom Olimpijskih igara, ali i velika podrška našem olimpijskom timu i najavio je da će otvaranju Srpske kuće prisustvovati i jedan od najvažnijih ministara u Vladi Francuske.

- Verujem da će to biti još jedna prilika da razgovaramo o našim ekonomskim odnosima, o svemu onome što zajednički možemo da napravimo - istakao je Vučić.

"Srpska kuća" smeštena u Parku La Vilet koji će za vreme Olimpijskih igara poneti ime Park nacija jer je u njemu smešteno čak petnaest nacionalnih kuća, predstavljaće jedinstveni centar koji će poseticima ponuditi bogato i interaktivno iskustvo srpske kulture, istorije, sporta i gastronomije.

Ovaj multifunkcionalni paviljon osmišljen je kao mesto gde se tradicija i modernost susreću, kroz inovativne multimedijalne prezentacije i kulturne događaje.