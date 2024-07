ZAŠTO NEŠTO NISTE URADILI DOK STE BILI VLAST? Brnabićeva na gnusne laži opozicije o gašenju škole - Imamo ukupno 31 dete iz Gornjih Nedeljica

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić gost je u Novom vikend jutru na Pink TV. Ona je između ostalog, odgovorila na opštužbe opozicije da vlast rudnikom litijuma želi da ugasi Gornje Nedeljice i školu u koju idu deca.

- To sam čula u skupštinskoj raspravi kažu "sram vas bilo vi iz SNS-a hoćete da ugasite, selo, školu, u tu školu idu deca iz Gornjih Nedeljica". To me prilično zabolelo. Zamolila sam Ministarstvo prosvete da mi dostavi podatke o broju dece u školi u Gornjim Nedeljicama. Na žalost ne postoji škola, čak ni izdvojeo odeljenje, jer je na žalost toliko malo dece tamo. Postoji u Brezjaku škola, i tamo idu deca i iz Gornjih i Donjih Nedeljica. 2009. u tu školu je bilo upisano ukupno iz Gornjih i Donjih Nedeljica 384 dece u toj godini. Znate koliko je sada? 216. I to iz Gornjih i Donjih Nedeljica. Ima 29 dece sa prebivalištem iz Gornjih Nedeljica. Dvoje dece ide u osnovnu školu u Loznici. Dakle imamo ukupno 31 dete u osnovnom obrazovanju iz Gornjih Nedeljica - rekla je Brnabićeva i dodala da je 1986. godine u školi u Brezjaku bilo 131 učenika iz Gornjih Nedeljica.

- Tačno 100 dece manje. Pa znate šta - mi da želimo da ugasimo osnovnu školu i Gornje Nedeljice, jedino što bi trebali da radimo jeste ono što su radili oni dok su bili vlast, a to je da ne radimo ništa i da se ne borimo. Kao što vidite, na žalost ugasiće se samo i to izuzetno brzo - rekla je Brnabićeva.

- A što nešto niste uradili dok ste bili vlast za Gornje Nedeljice? Nego smo između 2009. i poslednje školske godine izgubili toliko dece, jer se ne rađaju - upitala je ona predstavnike opozicije.