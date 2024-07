ČUDO NEVIĐENO! Zagrmela istina sa N1: Eko-populisti šire paniku, niko im ne dolazi na proteste (VIDEO)

ČUDO neviđeno - tako bi se mogao okarakterisati trenutak kada je zagrmela istina na N1 - priznanjem da eko-populisti šire paniku, te da im niko ne dolazi na proteste.

Naime, Stevan Ristić, direktor nedeljnika "Vreme" govorio o je o ovome:

- Ima odličan tekst koji je napisao akademik Vladica Cvetković za "Danas", gde on deo krivice za to nepoverenje svaljuje i na eko-populiste. Kada imate dve godine tih priča da će tamo biti nekakva mesečeva površina, kako će biti dva i po miliona izbeglica kako će padati sumporne kiše po Beogradu, to isto nije dobro... - naveo je on.

Istakao je i da protivnici rudnika prave paniku među ljudima nadajući se da će to da "pokrene neki talas", te dodao da Nemačka ima nalazišta litijuma, i da će kopati ovu sirovinu i iz stene, što je slična stvar sa Srbijom i to pre nas.

