POPIS DAO LAŽNE SLIKE: Rezultati prištinske Agencije za statistiku služe političkim ciljevima Albanaca

Takozvana Agencija za statistiku Kosova objavila je u petak preliminarne rezultate popisa stanovništva i domaćinstava koji je od 5. aprila do 24. maja ove godine održan na Kosovu i Metohiji. Uprkos tome što je popis bojkotovan od većine Srba na severu, ali i jednog dela na jugu, preliminarni rezultati pokazuju da u 10 opšina sa srpskom većinom živi 50.284 građana.

foto d.z.

- Najviše stanovnika je na teritoriji opštine Gračanica 19.371 i opštine Štrpce 10.890, najmanje u opštini Ranilug u Kosovskom Pomoravlju 2.482. U opštini Novo Brdo živi 4.495, u Partešu 3.200 i Klokotu 3.049, dok je u sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije popisano ukupno 6.746. stanovnika - rečeno je na konferenciji za novinare u Prištini.

Rezultati pokazuju da je Kosovo i dalje najmlađa populacija u Evropi čiju strukturu čini 49,9 odsto žena i 50,1 muškarac, ali se i tu stanje menja.

Prema starosnoj strukturi, broj građana do 15 godina znatno je manji u odnosu na popis koji je sproveden pre 13 godina, dok je uvećan broj onih sa 65 i više godina. Popisom su evidentirana i interna pomeranja stanovništva koje se najviše doseljava u region Prištine, čak 32 odsto, dok među devet opština u kojima je uvećan broj stanovnika, spadaju i dve opštine sa srpskom većinom: Gračanica i Parteš. U 29 opština broj stanovnika je manji u odnosu na podatke popisa iz 2011. godine.

- Rezultati popisa pokazuju da na Kosovu i Metohiji sada ima 210.000 stanovnika manje, a ono što je zabrinjavajuće jeste da ni broj Srba kojih prema preliminarnim rezultatima ima oko 50.000 nije tačan zbog bojkota. Jer, ovaj popis koji je odlagan više puta došao je u najgorem mogućem trenutku za Srbe, nakon represije režima u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem, kada je uneo strah i nesigurnost, naročito za naše sunarodnike na severu, dok ni položaj Srba na jugu nije ništa bolji - ističe za "Novosti" Aleksandar Gudžić, istoričar iz Gračanice.

Naglašava da je jedan od razloga bojkota popisa od strane Srba i ukidanje dinara kao platežnog sredstva zbog čega su dovedeni do ruba egzistencije. I dok ističe da bi svaki popis trebalo da bude merodavan i da odslikava pravo stanje na terenu, naš sagovornik smatra da osim bojkota većine srpskog stanovništva, merodavnost popisa osporavaju i brojna pitanja koja su se našla na popisnim listićima, a među kojima je bilo i pitanje ratne odštete.

- Samim ovim pitanjem koje se odnosilo na štetu pretprljenu do juna 1999. godine Srbi su diskriminisani, jer su se sva ubistva, kidnapovanja, uzurpacije srpske imovine i sve nedaće sa kojima su se Srbi suočavali dešavale posle tog perioda odnosno po dolasku međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiju - dodaje Gudžić.

Navodi da je suštinsko pitanje koji su mehanizmi provere odgovora i da li ih ima, pogotovo što su albanske vlasti poznate po predimenzioniranju podataka koji njima idu u korist.

- Iz svega priloženog može se reći da je popis zapravo bio političko pitanje, sa ciljem da prištinske vlasti dokažu neke konstrukcije koje njima odgovaraju i da potvrde neke navodne istorijske narative - zaključuje Gudžić.

Podseća da je poslednji realan popis na kojem su učestvovali i Srbi i Albanci na Kosovu i Metohiji održan 1981. godine, dok su sledeći 1991. godine bojkotovali Albanci. Popis 2001. godine nije održan, dok su naredni 2011. Srbi takođe bojkotovali.

Zato se može reći da ni ovaj popis, imajući u vidu nelogičnost brojnih pitanja, nije ispunio svoj suštinski zadatak, već politički cilj. Inače, direktor tzv. prištinske agencije za statistiku Avni Kastrati koji je predstavio preliminarne rezultate popisa stanovništva i domaćinstava rekao je da će konačni brojevi biti saopšteni do kraja godine, jer se elektronskim putem obavlja i prebrojavanje dijaspore (traje do 31. avgusta), gde je do sada popisano blizu 600.000 ljudi.

I UN pružile pomoć Iako su Srbi u većini bojkotovali popis u režiji Prištine, njegovo održavanje, ali i preliminarne rezultate podržali su predstavnici UN na KiM, koji su pružili tehničku podršku i savetodavnu ulogu. - Podaci daju dobru bazu za sve buduće odluke i važnu ulogu u saradnji Kosova sa zemljama Zapadnog Balkana i sa svim ostalim internacionalnim organizacijama koje su učestvovale u procesu popisa - rekao je tzv. premijer Kosova na predstavljanju preliminarnih rezultata.