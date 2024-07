VUČIĆ OBIŠAO REKONSTRUISANI PUT STUDENICA–RUDNO: Država dala šest miliona - ljudi su nam najveća briga (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je nakon obilaska rekonstruisanog puta Studenica-Rudno da je srećan zbog toga što su ova dva mesta spojena putem dugim 15,3 km.

Foto: Novosti

- Srećan sam što više neće biti bojazni za decu koji idu u školu i što danas imaju prelep put. Pokazali smo da ova izgradnja nema veze sa onim što političari neretko rade, a to je da se nešto gradi pred izbore radi dodvoravanja - rekao je on.

Naveo je da u ovom kraju u desetak mesta živi samo 1.200 stanovnika, te da zbog toga nema velikog ekonomskog opravdanja za izgradnju ovog puta.

- Međutim, za nas je najveće opravdanje briga o ljudima i ponosan sam na to što smo ovo mogli za njih da uradimo i nastavićemo i dalje da radimo i gradimo - istakao je Vučić.

- Dali smo nemali novac za ovaj put, oko šest miliona evra, i nema za to nekog ekonomskog opravdanja, ali ja mislim da je ovo pametno ulaganje. Za vas je ovo bitno, ljudi kada imaju put mogu da ostanu na svojim ognjištima. Put je urađen sada jer je država u mnogo boljem stanju nego ranije. Samo da sačuvamo mir, uspećemo sve to da uradimo. Moja molba za vas je da verujete svojoj državi, da je poštujete. Ovde su došle pare iz nekih drugih delova, država hoće da pomogne svakom svom delu. Moramo da vodimo računa o ljudima, njihovim problemima. Ne samo onima koji žive u centru Beograda, Novog Sada - rekao je Vučić.

- Za nas su najveće opravdanje ljudi, briga o njima - dodao je Vučić.

Predsednik je dodao da će stvari u svetu biti sve lošije.

- Vidim da su se zakačili za nas, i Bajden i Klark... Moje je da im kažem da mi nikoga ne diramo, ali mi više nećemo biti nečiji plen. Nikome na svetu nećemo dozvoliti da ugrozi slobodu našeg naroda i naše otadžbine - poručio je predsednik.

O dijagnostičkom centru u Kraljevu

Na pitanje vezano za dijagnostički centar u Kraljevu, Vučić je kazao da ljudi u Kraljevu ne treba da brinu, da će biti urađen.

- Jesmo obećali dijagnostički centar i uradićemo ga. Samo što ne možete u istom trenutku da imate novac za sve. Ali da, uradićemo ga i da li ćemo početi to ove godine ili u martu sledeće godine, napravićemo. Ne moraju ljudi u Kraljevu da brinu. Mnogo projekata, mnogo važnih stvari, mnogo para - kazao je.

O litijumu

Predsednik je rekao da ne može da govori o tome koje su tajne službe sprečile da Srbija postane vodeća zemlja u iskopavanju litijuma, jer ne želi da ugrozi pozicije Srbije.

- Ne mogu da govorim jer ne želim da ugrozim poziciju Srbije. Ne želim da Srbiji nametnem teret dodatnog sukobljavanja sa onima koji su mnogostruko snažniji. Najmanje dve strane službe. Bilo je pitanje šta rade Kinezi, kakav je njihov uticaj. Imali bismo strahovitu prednost u odnosu na sve druge. Ovako mi tu prednost tog tipa više nemamo. Nadam se samo da nećemo izgubiti svaku vrstu prednosti koju bismo mogli da imamo u odnosu na druge u regionu. Onaj ko ima litijum postaje mnogostruko jači, ali i ranjiviji. Ja sam bežao i ćutao dva dana na jezivu kampanju iz Sarajeva i BiH. Bila je najprljavija kampanja, bukvalno širenje mržnje. Već deceniju čitavu to ide, čak i mediji u Beogradu su želeli da predstave nas kao militaristički nastrojene.

O izjavama Klarka

O izjavama Veslija Klarka da "Vučić stvara veliku Srbiju", predsednik kaže:

- Vesli Klark je ostavio svoj neizbrisaiv trag na Balkanu. Nažalost, taj trag nisu bili ni putevi ni pruge, to je bilo ubijanje našeg naroda i dece, to su istorijske činjenice i to se neće promeniti. Meni je drago da oni uživaju u napadima na Srbiju, to znači da smo ojačali i da pri tome moraju da se služe neistinama. Interesantno mi je što je rekao da smo agenti ili pioni Rusije na Balkanu. Moja poruka je – mi nismo ničiji pioni, ni Rusije ni Amerike, i nikada nećemo biti. Ovde živi slobodarski narod, koji je više od svega cenio i ginuo za svoju slobodu. Bilo bi dobro da je tu lekciju savladao još 1999. Srbija neće da služi nikome, nijednoj velikoj sili, Srbija će da služi samo svom narodu.

O izjavama Bajdena

O izjavama Džozefa Bajdena da je intervencija 1999. godine imala za cilj da spreči etničko čišćenje, predsednik Vučić je rekao:

- On je rekao ono što je zvanična interpretacija svih zapadnih sila koje su učestvovale u agresiji na Jugoslaviju. Ja imam jedno pitanje, koje je više oblik društvene svesti, pa dobro ako ste tada sprečavali etničko čišćenje, iživljavajući se na jednoj maloj zemlji i narodu, vas 19 velikih i moćnih, kako vam ne pada na pamet da se iživljavate, uđete, i odmah napadnete Rusiju, kada je ušla na teritoriju suverene Ukrajine, pa da ih uništite i da ih sprečite u osvajanju teritorija i sve to što govorite ili ste tu malo zaboravili na moral, pa se setili da je to malo teže. Pa onda puj pike ne važi moral i sve drugo što pričamo. Kako to kada Rusija upadne u Ukrajinu vi kažete da je to agresija, a kada vi upadnete na teritoriju Srbije, to nije agresija, nego je spasavanje. Čega, koga? To su istorijska pitanja, nama su potrebni dobri odnosi i sa Amerikancima i sa Rusima, osim što ih molim da jednu malu lekciju o Srbima nauče, da slobodu volimo više od svega.

Dres na poklon

Predsednik je na poklon dobio dres od FK Mineral, sa njegovim imenom.

Dobrodošlica za predsednika

Predsednik je obišao rekonstruisani put Studenica–Rudno i novi most. Vučić posle obilaska puta u selu Rudno razgovara sa meštanima.

Predsednika je na Goliji sačekao veliki broj građana. Poželeli su mu dobrodošlicu. Vučić je od građana dobio brojne poklone, a među njima su rakija, čarape, med, slatko...

Vučić u obilasku manastira

Predsednik je posetio manastir, obišao veliku svetinju, razgovarao sa sveštenstvom. Vučića je dočekao iguman manastira arhimandrit Tihon i upoznao ga sa istorijatom i kulturnim i verskim znamenitostima manastira.

Tu su i građani, koji su došli da pozdrave Vučića, a predsednik je na poklon dobio čarape.

- Bio sam kao klinac više puta, a poslednji put, ima 37 godina, mnogo. Meni je važno, što sam mogao da vidim, put do Studenice je dobar, valjda ćemo moći i nešto drugo da pomognemo. Čitav deo prema Ivanjici je čudesan, prelepo. Obično ljudi znaju samo deo prema Raški i Pazaru - rekao je Vučić.

- Važno je da gradimo puteve, da nam narod ostane na ognjištima, da ljudi dođu da vide ovu svetinju - kazao je predsednik.



"Studenica - posebno mesto na kojem se prepliću prošlost i budućnost"

Nakon posete manastiru, predsednik se oglasio i na svom Instagram nalogu.

- Na mestu istorije, u zadužbini Stefana Nemanje i istočniku vladarske loze Nemanjića, izvorištu države i vizije onoga što Srbija danas jeste i što će tek biti. Zahvalan sam starešini manastira Studenica ocu Tihonu na toplom dočeku i mudrim rečima koje su u svemu na tragu prvog arhiepiskopa srpskog Svetoga Save. Molimo se za mir, bratsku slogu i napredak naše Srbije, dok se sa ponosom i osećajem ogromne odgovornosti sećamo legata naših slavnih predaka. Kao i Studenica, Srbija je bila često napadana i rušena, ali i sa mnogo pažnje i ljubavi ponovo građena, obnavljana i oživljavana. Zato je ovo posebno mesto na kojem se prepliću naša prošlost i budućnost, predački zaveti i putokazi za potomke – da ne izneverimo njihov san o snažnoj i slobodarskoj Srbiji, da budemo ponosni i dostojanstveni u borbi za mir i slogu sa svima koji žele da zajedno gradimo dobru budućnost za generacije koje dolaze. Sa tog časnog i teškog puta ne smemo da skrenemo. Živela Srbija! - objavio je predsednik na Instagramu.

Građani čekaju predsednika

Građani su se ranije okupili kako bi dočekali predsednika.

O putu Studenica–Rudno

Na putu Studenica–Rudno, napravljen je novi most preko reke Brevine, na mestu starog mosta, koji je u julskim poplavama prošle godine teško oštećen.

Novi most dug je 11,5 metara, a širok 5,5 metara i na njegovoj izgradnji su radili radnici JP "Novi Pazar put".

Saobraćaj je do izgradnje mosta privremeno saobraćao zahvaljujući privremenoj derivaciji koju je ovo preduzeće uradilo u novembru prošle godine, kada je sanirano i klizište u mestu Palež.

Izgradnja mosta i sanacija klizišta finansirana je iz budžeta JP „Putevi Srbije”.

Predsednik Vučić je ranije rekao da je to put bez ikakvog ekonomskog opravdanja, ali da su ga gradili zbog ljudi koji tamo žive.

- Morate da brinete o tim ljudima koji žive u udaljenim mestima. Ogroman novac smo potrošili, idem tamo...Idem da budem malo sa ljudima, da popričam sa njima, da im kažem koliko nam je stalo, da o običnim ljudima brinemo i da smo uvek tu da ih saslušamo - poručio je Vučić.