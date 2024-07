BRNABIĆEVA U BANJALUCI NEGIRALA LAŽI POLITIČARA IZ SA O VUČIĆU: Moramo stvoriti drugačiji Balkan

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić je danas u Banjaluci odbacila kao netačne navode pojedinih političara u Sarajevu i medija da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nosio snajper iznad Sarajeva tokom proteklog rata, ali i druge laži koje se protiv šefa srpske države plasiraju u BiH.

Foto: Printksrin

Ona je u obraćanju na svečanoj sednici NSRS istakla da predsednik Vučić često govori da se, iako rođen u Beogradu, „često oseća kao Srbin sa ove strane Drine”.

Podsetila je da nije istražen napad na Vučića u Potočarima.

Ponovila je da je ponosna što je deo tima Aleksandra Vučića, koji je pomagao Republici Srpskoj i drugim državama regiona. Tražio je, dodala je, da se reše problemi iz prošlosti i zalagao se za dogovor Srba i Bošnjaka, kao i Srba i Albanaca.

Kao poslednji izmišljeni incident, Brnabićeva je pomenula boravak srpskih kadeta na obeležavanju stradanja Srba u Podrinju i bitke na Kozari, koji je, kako je navela, pokazao želju određenih političara da prikažu stvarnost kakva nije, da manipulišu i seju mržnju među narodima, što nije u interesu ni Srba ni Bošnjaka.

Ukazala je da su slična dešavanja i obeležavanja normalna u Evropi i da su se na području BiH dešavala i prethodnih godina.

„Tako ne oseća bošnjački narod, nego neki političari koji ne žele da se pomerimo napred”, rekla je Brnabićeva i istakla da će Srbija, bez obzira na sve neosnovane kritike i optužbe, raditi na povezanosti regiona.

„Moramo stvoriti drugačiji Balkan od prošlosti kakva nam je bila”, rekla je Brnabićeva. Istakla je da Srbija trpi što neki u „komšiluku ne priznaju njen teritorijalni intergritet sa Kosovom i Metohijom”.

„Srbija poštuje Dejton, teritorijalni integritet BiH, ali i nepovredivost Republike Srpske. Snažno je podržala Dejotonski mirovni sporazum, protivi se njegovom urušavanju i narušavanju ingerencija Republike Srpske”, ponovila je Brnabićeva.

Poručila je da je Srbija dugoročno posvećena saradnji u regionu s ciljem da se obezbedi mir i stabilnost.

„Ovo nije floskula kakve smo slušali od mnogih drugih. Saradnja je građenje mostova zajedničke budućnosti na Balkanu. Srbija je dugoročno posvećena saradnji u regionu kako bismo obezbedili mir i stabilnost”, istakla je predsednica Skupštine Srbije.

Navela je da je Srbija uložila mnogo novca, energije, u izgradnju regiona, auto-puteve od Hrvatske do Bugarske, od Mađarske do Severne Makedonija, Srbija gradi auto-put do Sarajeva, gradi do Drača....

„Nakon 33 godine uveli smo direktnu avio-liniju do Mostara, Srbija otvara mogućnost za razmenu ljudi i roba. Tokom kovida Srbija je donirala regionu sve, od opreme, testova, vakcina. Kada su drugi bili u nevolji, Srbija je pomagala i u ljudstvu i finansijski. Srbija je preko različitih programa podrške u Republiku Srpsku uložila preko 100 miliona evra”, navela je Brnabićeva.

Brnabićeva je rekla da će se zalagati za jačanje parlamentarne saradnje Srbije i Republike Srpske i da bi Skupština Srbije uskoro trebalo da usvoji Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

Ona je naglasila da će Parlamentarnim forumom Srbije i Republike Srpske biti omogućena bolja i bliža saradnja, te napomenula da je Srbija, kada je bilo teško u poslednjih deset godina, uvek stajala uz Republiku Srpsku, ali i uz svoje susede.

Ona je navela da je Srbija posvećeno radila na svim međunarodnim ugovorima koji su se ticali regiona, pokrenula inicijativu "Otvoreni Balkan".

Obraćanjem Brnabićeve završena je svečana sednica Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj su prisustvovali premijer i članovi Vlade Republike Srpske, predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, predsedavajuća Veća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, kao i predstavnici političkih partija iz Republike Srpske.