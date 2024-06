"DAN KADA SMO POBEDILI, A NE IZGUBILI" Poruka premijera iz Kruševca - Vidovdan je ugaoni kamen naše kulture i nacionalnog identiteta (FOTO)

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas u Kruševcu, na centralnoj manifestaciji obeležavanja nacionalnog praznika Vidovdan i 635. godišnjice boja na Kosovu, da je Vidovdan ugaoni kamen naše kulture i nacionalnog identiteta, ali i podsetnik na ključne trenutke i iskušenja kroz koje smo kao narod prošli u istoriji.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

- Sa pravom smo danas u carskom gradu Kruševcu, na obeležavanju jednog od najvažnih datuma u istoriji Srbije i srpskog roda, Vidovdanu. Ovaj dan obeležavamo 635 godina. I naravno, postavlja se pitanje zašto je to tako ili kako je to moguće da jedan praznik, jedan datum, jedan narod obeležava više od šest vekova. Vidovdan je dan kada se prepliću prošlost, sadašnjost i budućnost - rekao je Vučević.

On je istakao da sudbonosni 28. jun nije samo datum u nekom kalendaru, već momenat koji simbolizuje otpornost, požrtvovanost i ono sve što je dobro u nama.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

- Vidovdan je javna ispovest kolektivnog sećanja koje opominje i budi, hrabri i bodri, krepi i uči. Vidovdan je i to da zapamtimo dan kada smo pobedili, a ne izgubili. Na ovaj dan sećamo se mnogobrojnih mučenika koji su pali za otadžbinu, rod i veru, pre Kosova, na Kosovu i posle Kosova. Među njima na prvom mestu sveti knez Lazar koji se 1389. godine pre privoleo nebeskom nego prolaznom zemaljskom carstvu. Lazar je doneo odluku da se bori znajući da su sve okolnosti protiv njega, što oličava duh Vidovdana. A to je biranje časti umesto potčinjavanja nepravdi, jačem i snažnijem. To je ono što niske duše utamničene ropskim lancima niti mogu da shvate, niti da razumeju - naglasio je Vučević.

On je istakao da je taj kolosalni boj duboko urezan u nacionalnu svest, podsećajući nas na visoku cenu slobode.