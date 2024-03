"VUČIĆ JE UVEK BIO NA STRANI ISTINE": Dodik odgovorio na prozivke ministra inostranih poslova BiH

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, zemlje potpisnice Dejtonskog sporazuma, uvek bio na strani istine i zalagao se za poštovanja teritorijalnog integriteta BiH, te da je otužno da jedan Elmedin Konaković daje sebi za pravo da komentariše njega i njegove izjave.

On je konstatovao da baš zbog toga što se genocid nije desio, oni žele da na ovaj način, na ovako visokom nivou kao što su UN, na silu nametnu tu priču i zaštite svoju laž.

- Apsolutno je neprihvatljivo da se pojedine institucije u BiH, pa i ministar inostranih poslova Konaković zalažu za tako nešto jer to nije politika koju je usvojila BiH, niti i jedan njen organ. S toga ne može Konaković da svoju i politiku svoje minorne partije iznosi kao politiku BiH sa pozicije ministra inostranih poslova, kada o tome ne postoji odluka nijedne institucije niti organa. Zato ne može da napada ni Vučića jer je sasvim logično ono što je on rekao, a tiče se daljih planova bošnjačkih političkih predstavnika. Njihov plan i jeste upravo ono što je Vučić rekao - da nakon usvajanja rezolucije o navodnom "genocidu" dođe do osuda, reparacije i ukidanja Republike Srpske - konstatovao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

(RTRS)

