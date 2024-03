ŠAPIĆ: Beogradski izbori su daleko više od lokalnih izbora, to su pre svega vrednosno nacionalni izbori

ALEKSANDAR Šapić gostovao je na TV Informer gde je govorio o beogradskim izborima.

- Skup koji je održan u Dubrovniku je razgolitio stvari, i ono o čemu je tamo govorio Dinko Gruhonjić treba da podstakne ozbiljnu raspravu o tome da li su naši zakoni dovoljno, kad ovakvi stavovi nisu zakonom kažnjivi. Uprkos tome, važno je i kako je na to reagovala srpska politička scena i moram priznati da sam bio zatečen, jer jedno je kad opozicija govori protiv Vučića, mene ili nekog trećeg ili da različito vidimo upravljanje zemljom i Beogradom, ali da se niko od njih nije oglasio osudio i ogradio od toga, od desnice do ujedinjene proglasovske opozicije i zeleno-levih, mi ipak nije jasno. Pa ne možemo valjda da podržimo one koji veličaju ubice srpskog naroda, ljude koji se ponašaju na secesionistički način, govore najgore o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zemlji u kojoj žive. Posle ćutanja cele opozicije od nekoliko dana, došli smo sada do otvorenog branjenja tih ljudi. A ja se pitam da li bi takve stvari mogle da prođu u bilo kom drugom evropskom društvu, na koji se upravo ta opozicija stalno poziva - rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na TV Informer.

– Mi danas imamo sa jedne strane, prilično jasno definisanu srpsku politiku u zaista teškom političkom momentu koju mi personifikujemo na čelu sa Vučićem. Sa druge strane imamo politiku koju reprezentuju Gruhonjić, Hegediš, Kesić, i drugi proglasovci, koje ne da niko nije osudio od strane celokupne opozicije, već je sada zdušno i brane. Marinika Tepić je brani, Miloš Jovanović ne sme da se ogradi i zato ovi beogradski izbori su sve samo nisu lokalni izbori, već dolazi vreme kada će morati da se odluči, da li hoćemo srpsku vlast i srpskog gradonačelnika ili antisrpsku vlast i jugoslovenskog i antisrpskog gradonačelnika. Kada me pitaju šta to znači, kažem da ne postoji srpski način zamene sijalica ili asfaltiranja puteva, izgradnje parkova, vrtića i škola, ali srpski gradonačelnik će stati u odbranu svog naroda od ovakvih proustaških stavova, a antisrpski će ostati nem ili čak podržati. Ja se 14 godina bavim lokalnom politikom i najviše bih voleo da pričamo samo o izgradnji škola i vrtića, ali se postavlja pitanje šta ćemo recimo u tim školama da učimo, jer u Crnoj Gori dolazi nacrt zakona po kojim se daje pravo da se promene oznake pola, imena i matičnog broja i deci starijoj od 15 godina. To je nešto o čemu sam govorio pre par meseci, Orban je o tome imao referendum a meni su tada rekli da preterujem. Pa evo kako preterujem, došlo do Crne Gore. Hoćemo da onda pravimo škole da u njima učimo decu kako da menjaju pol ili kako da mamu i tatu zovu na neki drugi način. E zato kažem da ovo prevazilazi temu samo lokalno-političkog momenta – rekao je Šapić.

On je, govoreći o pretnjama koje dobija Gruhonjić istakao da ne želi da se u državi Srbiji bilo kome desi bilo šta loše i da će biti prvi koji će stati u odbranu bilo kog predstavnika druge nacionalnosti ili vere.

– Neće se dakle njemu ništa desiti, ali ova zemlja mora malo bolje da definiše zakone kojima će biti zabranjeno da ovakvi ljudi uopšte mogu da se bave bilo kojim javnim poslom a da ovako govore o ljudima koji su počinili najteže zločine nad našim stanovništvom. Pokušajte da u Tel Avivu, Londonu ili bilo kom evropskom gradu pričate pozitivno o Rudolfu Hesu, zlikovcu iz Aušvica, ali zato kad smo mi u pitanju, onda je u redu da se imaju dupli standardi i priča o pretnjama Gruhonjiću, a ne o tome šta je tamo izgovoreno i šta je isprovociralo te pretnje, ko je to podržao i pokušao da odbrani stavove koji su svuda u svetu neodbranjivi – rekao je Šapić, ponoviši da je to ipak pitanje za nadležne državne organe.

On je istakao da se u drugim zemljama razlikuju međusobno u mnogome, ali je svugde zabranjeno da se ugrožava na bilo koji način narod i država gde se živi, ali da se kod nas još nije raskrstilo sa nekim stvarima, poput jugoslovenske, a suštinski antisrpske politike.

– Recimo, Partizan i dalje nosi naziv Jugoslovensko sportsko društvo. Pa zar to do sada nije moglo biti promenjeno u Srpsko sportsko društvo? Kada pomenem ime Draže Mihailovića, čoveka koji je branio Srbiju od Austrougara nasuprot Josipa Broza koji je na nju pucao kao austrougarski kaplar, mi njega proglašavamo za izdajnika a ovog drugog, koji je nastojao da nam zatre seme na svaki način čuvamo na najlepšem brdu u Beogradu. Za mene, tamo bi trebalo da bude muzej naših junaka i srpske istorije, Živojina Mišića i drugih koji su branili našu zemlju, a da lepo Broza vratimo u Kumrovec odakle je i došao No, to je ovde još uvek zabranjena tema, ali ja kad kažem da Beograd treba da ima srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, jer je takva politika dobra svima, jer je Beograd kosmopolitski grad gde se svako uvek osećao kao kod kuće. A kad god nismo imali srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, bilo je dobro svima osim Srbima. A da bi bilo dobro svima samo treba da se poštuje država u kojoj živite, njenu tradiciju, crkvu, institucije... Ja sam živeo i na istoku i na zapadu, svuda ste morali da poštujete vrednosti naroda i institucije društva u kome živite. O predsedniku Aleksandru Vučiću možete da mislite šta hoćete, ali morate poštovati instituciju predsednika države, i činjenicu da je za njega glasalo nekoliko miliona građana ove zemlje – rekao je Šapić.

Govoreći o odnosu Evrope prema našoj zemlji, Šapić je istakao da je za normalnu i zdravu Evropu, koja uvažava tradiciju i koja poštuje Srbiju i njen narod.

– Mi ne možemo odustati od Evrope jer smo deo nje i generacijski smo se borili tokom istorije za nju na pravoj strani, ali se moramo boriti i za vrednosti koje podržavamo a ne da budemo ucenjivani – istakao je Šapić.

