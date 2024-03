JEZIVA STATISTIKA NASILJA NA SRBIMA NA KIM Vučić: Od dolaska Kurtija na vlast, bila 494 etnički motivisana napada na Srbe

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je od dolaska Aljbina Kurtija na vlast 2021. godine, Priština neprestano preduzimala eskalatorne poteze i da je od tada bilo 494 etnički motivisana napada na Srbe i srpsku crkvu.

Aljbin Kurti, lider Samoopredeljenja, Foto AP

- A u prethodnom periodu od devet godina, kada Kurti nije bio na vlasti, imali smo svega 170 napada više - rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

On je naveo da će izneti ključne činjenice oko KiM koje pokazuju kolika je težina pozicije sa kojom se Srbija suočava, a posebno narod na KiM.

- Najvećim delom ću reći šta je to što ćemo mi da učinimo, za neke stvari ostaviću i Narodnoj skupštini, ali ću reći šta će biti predlog većine da se u Narodnoj skupštini izglasa. Dakle, ni jednog sekunda neću bežati od odgovornosti i od onoga što znači donošenje odluka u skladu sa interesima našeg naroda. Za nas je mir prioritetni interes - poručio je Vučić. Što se Saveta Evrope tiče, i Kurtijevi sponzori, saveznici i sam Kurti stalno govori da je reč o sprovođenju vladavine prava, dodao je Vučić.

- Kada im se nešto ne dopadne u toj vladavini prava, onda nam kažu da su protiv Kurtija i Prištine uveli sankcije. A po tim sankcijama devet meseci srpska roba nema pristup na KiM, o tome niko ne govori, o tome niko ne priča, o tome nikoga u srpskim medijima ništa ne zanima, niko neće time da se bavi. Kažu da su im uveli sankcije, a za proteklih godinu dana na apsolutno svim međunarodnim forumima su učestvovali ti protiv kojih su uveli sankcije. Na apsolutno svim. Ne postoji ni jedan međunarodni forum na koji nisu pozvani i na kojem nisu učestvovali - naveo je Vučić.

Zatim su ih, kaže Vučić, "kaznili" viznom liberalizacijom, a onda im je unapređen status u parlamentarnoj skupštini NATO.

- Gle čuda, upravo 24. marta na dan početka agresije NATO-a protiv Srbije. I to nije intervencija kao što govore predstavnici Srbije protiv nasilja i neki drugi. To nije bombardovanje, to je agresija - rekao je Vučić. On je dalje rekao da su Prištinu kaznili i time što su pokrenuli inicijativu i glasanje za prijem u članstvo Saveta Evrope.

- Znamo našu poziciju koja se suprostavlja njihovim interesima, jer nismo za nezavisno Kosovo. I nema prostora za kukanje, ima prostora za borbu -rekao je Vučić i podsetio da je jedna od obaveza Prištine bila i formiranje ZSO.