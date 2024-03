LAJČAK IDE U ŠVAJCARSKU, A DIJALOG U ĆORSOKAK: Specijalni izaslanik preuzima dužnost ambasadora, male šanse za veći rezultat do jeseni

DIJALOG Beograda i Prištine, koji je duže vreme na "leru", najverovatnije se neće ni ubrzavati do jeseni. U prilog tome ide i najava da će specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak otići na novu funkciju ambasadora EU u Švajcarskoj. Uz to, Brisel čekaju izbori u junu, tako da se može očekivati da tek Lajčakov naslednik, i to nakon letnnje pauze, možda pomeri stvari unapred.

Foto: Printskrin Twitter/@MiroslavLajcak

Moguće je da će Lajčak naredni period do letnje pauze iskoristiti da se makar dođe do tehničkog dogovora oko upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji, mada je i to upitno jer Priština ne želi da odustane od ukidanja isplata u našoj valuti, a Zapad ne primenjuje nikakav pritisak da se reši situacija koja ugrožava egzistenciju Srba.

Lajčak je za specijalnog izaslanika EU za dijalog izabran u aprilu 2020. godine, a njegov mandat ističe krajem avgusta, pa se od septembra prebacuje na novo zaduženje u Švajcarsku. Nije bio preterano uspešan u dijalogu, nekoliko puta je najavljivao da je dogovor blizu, ali je sve ostalo na protokolarnim izjavama. Među njima je bilo i nekoliko onih da Priština prema Briselskom sporazumu iz 2013. treba i mora da formira Zajednicu srpskih opština, ali se to nije desilo.

Da je EU uoči izbora koje je čekaju u ovom trenutku digla ruke od pregovora, što i odgovara Prištini, nagovestio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, posle poslednje runde razgovora oko dinara, pre nekoliko dana u Briselu.

- Stvari su tako jednostavne, Evropska unija ili nema način ili ne želi da se dođe do rešenja, tu treće opcije nema. U svakom slučaju, mi smo posvećeni dijalogu, učinićemo sve da dođemo do rešenja, sa našim ekspertima, da probamo da omogućimo nastavak rada Poštanske štedionice na Kosovu i Metohiji i da naši ljudi mogu slobodno da primaju i plate i penzije i socijalna davanja, i to je suština našeg predloga. Za nas kompromis nije loša i ružna reč. Ali s druge strane imate sagovornika koji očigledno želi, zajedno sa svojim mentorima, da nameće rešenja. Videćemo da li će to tako moći - rekao je Petković.

Istraživač Centra za evropske politike Miloš Pavković istakao je da i Beograd i Priština čekaju političke promene koje potencijalno mogu da se dese posle izbora u Evropskoj uniji i SAD.

- Miroslavu Lajčaku ističe manadat krajem avgusta, a početkom juna nas očekuju izbori za Evropski parlament, administracija u Briselu se polako rasformira i ulazi u kampanju i tehnički mandat, njima su ruke vezane i neće želeti i neće imati legitimitet da se bave velikim pitanjima. Shodno tome i dijalog Beograda i Prištine je na "stendbaju" - rekao je Pavković, za "Kosovo onlajn".

Petković se sastao sa Kvintom DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se juče sa ambasadorima Kvinte u Beogradu i šefom delegacije EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, a tema je bila situacija na KiM i poslednja runda dijaloga. - Petković je informisao sagovornike o sastanku 25. marta u Briselu, na kome Priština nije pokazala ni minimum spremnosti da se pronađe kompromisno rešenje povodom jednostrane i nasilne odluke o ukidanju dinara. Istakao je da Priština i Kurti čine sve da se Srbi proteraju sa Kosova i Metohije - navodi se u saopštenju sa sastanka.