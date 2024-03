"SUMRAK RAZUMA I VREDNOSTI" Petković o odluci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je odluka Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o preporuci za prijem samoproglašene tvorevine "Kosovo" u Savet Evrope "sumrak razuma i vrednosti" na kojima ta organizacija nominalno počiva.

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

Istovremeno, on je apelovao na partnere Srbije u SE da u nastavku odlučivanja o uključivanju samoproglašenog "Kosova" imaju na umu da bi takav ishod bio presedan kojim bi se srušili sami temeljni principi te organizacije, a svakako bi to bio i neprijateljski gest prema Srbiji, koja je do sada bila aktivan i posvećen član te međunarodne organizacije.

Petković je istakao da kada jedna međunarodna organizacija koja se, između ostalog, stara o vladavini prava, napravi korak ka tome da u svoje redove uključi nešto što je kao "provizorijum" nastalo na nepravu i uz kršenje principa na kojima decenijama unazad počivaju međunarodni odnosi, to se ne može nazvati nikako drugačije nego apsurdom, navodi se u saopštenju Kancelarije.

Petković je istakao da Srbija neće prestati da se otvoreno, politički i proceduralno, protivi pokušaju da nešto što nije država, a pritom je i teritorija na kojoj se svakodnevno dešavaju najdrastičnija kršenja ljudskih prava, bude primljeno u Savet Evrope.

- Ne rukovodimo se u ovoj situaciju isključivo sopstvenim državnim i nacionalnim interesima, iako bi naši partneri unutar SE morali da i za to imaju sluha, već se borimo i za poštovanje demokratskih vrednosti, pristojnosti i zdravog razuma u međunarodnim odnosima na našem kontinentu. Treba li da očekujemo da sutra neko Aljbina Kurtuja nominuje i za Nobelovu nagradu za mir, kako bi bio nagrađen za svakodnevno ugnjetavanje Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji - zapitao se Petković.

- Očito je da postoji želja i žurba da se pitanje samoproglašenog 'Kosova' statusno reši zbog nekih geostrateških interesa koji nemaju mnogo veze ni sa Beogradom ni sa Prištinom, ali neka oni koji o tome odlučuju dobro promisle da li će eventualno članstvo Prištine u Savetu Evrope doprineti miru, stabilnosti i saradnji na našem kontinentu, ili će imati sasvim suprotan efekat - rekao je on.

