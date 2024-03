KO IZ TIMA PREDSEDNIKA RADI ZA CIA? Analiza šokantnih tvrdnji Vulina

HIBRIDNI rat protiv Srbije je u usponu i toliko je jak, da strane službe pronalaze i u ovdašnjem državnom aparatu "spavače", koji čekaju pogodan trenutak da se "probude" i postupe po njihovim nalozima u trenucima prelomnih događaja za našu zemlju, podrivajući njene interese. Ti neprijateljski elementi u institucijama često se aktiviraju kao megafoni zapadnih mentora, kritikujući poteze državnog rukovodstva i pravaca kretanja naše spoljne politike.

Foto: RTS/printskrin

Ovako sagovornici "Novosti" reaguju na tvrdnje koje je juče izneo bivši direktor BIA Aleksandar Vulin, da u okruženju predsednika Aleksandra Vučića ima ljudi koji rade za američku Centralnu informativnu agencija (CIA) i protiv interesa šefa države i Srbije, preciziravši da je reč o "državnom okruženju".

Vulin je naveo da Vučić o tome ima saznanja i da je on taj koji će odlučiti da li će se ikada reći istina i šta će se učiniti po tom pitanju.

- U okruženju predsednika Vučića postoje ljudi koji ne rade za dobro ove zemlje i rade protiv njega. On će odlučiti o svakom daljem koraku, odlično je informisan, zna mnoge stvari i pre nego što mu službe dostave - rekao je Vulin za televiziju Pink.

Iako Vulin, naravno, nije poimence pominjao o kojim funkcionerima je reč, spisak evroatlantskih "igrača" u SNS ne završava se sa Zoranom Mihajlović i Draganom Šormazom koji su se setili da napuste stranku i postanu ljuta opozicija tek pošto su ostali bez funkcija. Igrajući na navodni radikalizam u taboru naprednjaka, odnosno pominjući samoizolaciju i devedesete, ovaj dvojac postupa po dežurnoj matrici koju koristi Zapad u uzaludnom višegodišnjem procesu prevaspitavanja Srba. Korisni su im, jer ovim stavovima stare mantre učitavaju u novi geopolitički kontekst gde se Vučić percipira kao balkanski Putin, koji želi da napusti evropski put.

Njih dvoje imaju zanemarljivu političku snagu, ali predstavljaju trbuhozborce i onih na jačim pozicijama i u SNS i u Vladi, a koji po ambasadama odavno kupuju ulaznice za neku buduću "građanskiju" vlast koristeći izgovore - ma, mi bismo sve to drugačije uradili "da nema njega". Takvi su, podsetimo, uveravali prvog čoveka Srbije da bi "bilo mudro" da prihvati jovanjdanski ultimatum o Kosovu i Metohiji koji mu je isporučila zapadna petorka.

Komentarišući Vulinova saznanja, bivši oficir KOS Ljuban Karan navodi da je sasvim moguća situacija da su neprijateljske špijunske službe uspele da pridobiju ljude koji unutar institucija rade na podrivanju države.

- Praksa je takva da oni ne dobiju direktivu i nalog da odmah nešto preduzimaju, već da budu spavači i čekaju da dođe određeni trenutak, neka presudna situacija u kojoj onda izdaju naše interese i srpski narod - objašnjava Karan za "Novosti". - To je sasvim moguće i ukoliko bivši šef BIA to kaže, onda njegove reči treba uzeti za ozbiljno. Za takve poslove svakako se ne biraju obični ljudi, već oni koji su na pozicijama i koji su u mogućnosti da dođu do značajnih podataka. Treba uzeti u obzir da je jedan bivši načelnik Generalštaba optužen da je radio kao strani špijun, a ima mnogo njih za koje postoji sumnja da su takođe, bili uključeni u te poslove.