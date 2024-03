VULIN: Neki ljudi oko Vučića rade za CIA

U OKRUŽENjU predsednika Srbije Aleksandra Vučića postoje ljudi koji ne rade za dobro ove zemlje i koji rade protiv njega, rekao je bivši šef BIA Aleksandar Vulin.

"U okruženju predsednika Vučića ima ljudi koji rade za CIA, u okruženju predsednika Vučića ima ljudi koji rade za CIA i on to zna. On će odlučiti da li ćemo ikada reći celu istinu. U okruženju predsednika Vučića postoje ljudi koji ne rade za dobro ove zemlje i koji rade protiv Srbije i predsednika Vučića", poručio je Aleksandar Vulin komentarišući snažne pritiske na predsednika Vučića i ugrožavanje vitalnih interesa Srbije i Srpske i celokupnog srpskog naroda.

"Pokušaće da donesu rezoluciju da je Srbija genocidna i da su Srbi genocidni, govorim da će pokušati da uhapse Milorada Dodika, pokušaće da ukinu platni promet u Republici Srpskoj, pokušaće da hapse ljude zato što ne poštuju odluke Šmita. Predsednik Vučić će imati snage i hrabrosti da se bori protiv toga i verujem da će se predsednik Vučić videti sa Šmitom. Srbiju su suočili sa sankcijama zato što je nabavila ruski antidronski sistem koji se bori protiv oružje koje je Zapad obezbedio Šiptarima. Govorim vam o strašnoj laži koju su plasirali da Vučić ima veze sa Banjskom. Govorim vam da će takozvano Kosovo biti primljeno u Savet Evrope mimo bilo kakvih pravila. Krše se najvitalniji interesi Republike Srpske koju hoće da unište i Srbije koju hoće da svedu na nivo države koja nije nezavisna. Govorim vam o tome da u okruženju predsednika postoje ljudi koji ne rade za ovu zemlju, već za strane službe", kazao je Aleksandar Vulin i pozvao srpski narod gde god da živi na jedinstvo i da bude uz svog predsednika Vučića.