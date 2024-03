MALI: Nećemo odustati od politike rasta, od 1. maja jeftiniji gas za privredu

NEĆEMO odustati od politike rasta, želimo da građani Srbije budu ponosni na našu zemlju, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. On je kao jedan od najvažnijih rezultata upravo završene Misije Međunarodnog monetarnog fonda istakao postignutu saglasnost u vezi sa promenom metodologije obračuna cene gasa za privredu od 1. maja, što će doneti snižavanje troškova za ovaj energent, a što će dalje, kako je rekao, pogurati otvaranje dodatnih radnih mesta.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

Mali je povodom treće revizije stend-baj aranžmana iz predostrožnosti istakao da je opšta ocena da je Srbija, uprkos svim izazovima, zadržala makroekonomsku stabilnost.

- Imamo novac na računu, rastemo kao ekonomija, inflacija ide dole. Na pravom smo putu uprkos ogromnim izazovima. Otvaraju se fabrike, dolaze investitori - rekao je Mali gostujući na TV Pink.

On je rekao da je Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo, kojoj će Srbija biti domaćin 2027. godine, najveća razvojna šansa naše zemlje.

- To je simbol promena, to je ono što će da podigne kvalitet života građana Srbije. Dodatnih 17-18 milijardi evra biće uloženo u puteve, pruge, obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine. Hoćemo da iskoristimo sledeće tri godine za to - rekao je potpredsednik Vlade.

Mali je poručio da će Srbija dočekati oko tri miliona posetilaca, zbog čega se mora podići ukupan kvalitet infrastrukture, ali i da se motivišu građani da se dođe do tih ciljeva.

On je istakao da je to godina kada je cilj da prosečna zarada dostigne 1.400 evra.

Mali je poručio da Srbija već znatno više ulaže u odnosu na ranije godine budući da je dostigla nivo javnih investicija od sedam odsto BDP-a.

- Uz to održavamo nivo javnog duga koji sada iznosi 48,2 odsto BDP-a, dok je prosek evrozone oko 89 odsto, imamo 469 milijardi dinara na računu i svi ostali pokazatelji su dobri - istakao je.

Među njima, posebno je istakao nivo nezaposlenosti koja sada, kako je rekao, iznosi 9,1 odsto, dok je 2012. godine iznosila 25,9 odsto, uz, dodao je, rekordnu zaposlenost.

- Fabrike se i dalje otvaraju, strani investitori dolaze, otvaramo radna mesta. U januaru je prosečna zarada iznosila 818 evra, do kraja godine će preći 900 evra, sledećeg decembra već će ići na više od 1.000 evra - rekao je ministar finansija i dodao da to Srbiju čini potpuno drugačijom od onoga na šta smo navikli.

A sećamo se, istakao je, da je 2012. prosečna plata iznosila 300 evra, a da na računu na kom je bilo 70 miliona evra nije bilo ni za isplatu penzija, za šta je bilo potrebno 350 miliona evra.

Mali je poručio da sada, sa novcem na računu i stabilnošću koju Srbija čuva, cilj da 2027. godine BDP dostigne 100 milijardi evra izgleda dostižno.

- Cilj je da budemo još jači, snažniji, dominantniji u regionu kao ekonomska sila - rekao je Mali.

On je dodao da se u Srbiji u ovom trenutku gradi i metro, bolnice, klinički centri, te da se nikada više novca nije izdvajalo za lečenje retkih bolesti i lečenje dece u inostranstvu, ukoliko je potrebno.

- Vodimo ozbiljnu politiku iako situacija nije nimalo jednostavna u svetu i usložnjava se eksponencijalno na dnevnom nivou. U svim uslovima krize mi pokušavamo da rastemo, gradimo, da se koliko je moguće izolujemo od negativnih posledica - zaključio je Mali.