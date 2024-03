ŠALJU KOSOVO U STROJ NATO DA BI SEBE OPRAVDALI: Šta se krije iza najave prijema lažne države u Parlamentarnu skupštinu Alijanse

NAJAVA da će tzv. Kosovo postati pridruženi član Parlamentarne skupštine NATO, koja je u etar puštena baš na dan kada je naša zemlja obeležavala četvrt veka od početka agresije 24. marta 1999. godine, jasan je znak da Zapad neće odustati od namera da lažnu državu uvede u međunarodne institucije i tako opravda sebe za očigledno kršenje međunarodnog prava bombardovanjem koje je okuražilo Prištinu da proglasi jednostranu nezavisnost.

Foto Tanjug/AP

Ova odluka formalno bi trebalo da zaživi 27. maja glasanjem na Parlamentarnoj skupštini NATO u Sofiji. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da se jasno pokazuje da su tzv. Kosovo i Zapad sve vreme radili kao uigran tim i samo glumili dobrog i lošeg policajca.

- Oni to vole na datume, za njih su datumi značajni. Zato su one naše bednike naterali da isporuče Miloševića na Vidovdan. Zato su doneli odluku o Prištini kao pridruženom članu parlamentarne skupštine NATO. Zato će opet da izaberu neki poseban dan kada će da ih prime u Savet Evrope. A sve to tobož provodeći sankcije protiv Prištine - istakao je Vučić.

Predsednik Parlamentarne delegacije Skupštine Srbije pri PS NATO Vladimir Đukanović istakao je da je odluka da se umesto dosadašnjeg statusa lažnoj državi omogući status pridruženog člana - skandalozna.

- U narednom periodu ćemo doneti odluku o našem daljem učešću. Moj stav je da bi u takvoj situaciji trebalo da napustimo učešće u Parlamentarnoj skupštini NATO.

Tanjug

Profesor Slobodan Zečević, iz Instituta za evropske studije, ocenio je da je time što je Priština u Parlamentarnoj skupštini NATO-a od parlamentarnog posmatrača sada postala pridruženi član i to na godišnjicu početka bombardovanja SR Jugoslavije, znači da "zapadni svet želi da integriše tzv. Kosovo u međunarodne organizacije i da je to još jedan korak ka afirmisanju nezavisnosti".

- Mi smo u neravnopravnoj diplomatskoj borbi, u kojoj Srbija uvek mora da razmišlja o svom narodu koji živi na KiM, potrebi da se izaberu gradonačelnici na severu, kao i formiranju ZSO koja bi Srbima omogućila da ima svoje institucije, obrazovanje, bolnice, kao i privrednu aktivnost.

Bitka u Savetu Evrope NA Političkom komitetu PS SE sutra bi trebalo da se glasa o izveštaju izvestioca Dore Bakojani da tzv. Kosovo bude primljeno, a sledeći korak ka članstvu je glasanje u Skupštini SE. Mimo svih pravila, lažnoj državi se otvaraju vrata organizacije zasnovane na poštovanju vladavine prava, iako je svima jasno da Priština svakodnevno krši prava Srba. Predsednica crnogorske skupštinske delegacije Maja Vukićević rekla je da u parlamentu neće glasati za prijem tzv. Kosova. Nepisano je pravilo da delegacije usaglašavaju stavove, ali svaki član ima pravo da glasa kako želi. Srpski državni vrh je kao jednu od opcija, ukoliko tzv. Kosovo bude primljeno, najavilo i izlazak Srbije iz ove organizacije.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić istakao je da će potez NATO koji je nagradio režim premijera privremenih institucija na KiM izazvati dodatne negativne efekte.

- Ovo je još jedan poraz međunarodne diplomatije koja želi da bude kredibilna, a kada vi posle svega što je Kurti uradio, kao jedini odgovor na ovu situaciju imate dalje promovisanje tog režima i Kosova kao nezavisne države, ovim putem učlanjenjem u parlamentarnu skupštinu NATO, postavlja se pitanje da li imate morala, kredibiliteta, vrednosti, šta je ideja takvog delovanja, kuda to vodi i NATO i međunarodnu zajednicu - rekao je Miletić.

On smatra da je pomenuta odluka politički čin koji ima motivišuće elemente za sve one koji razmišljaju da treba gaziti Srbe, unižavati ih, proterati ih sa KiM i šalje neprijateljsku poruku NATO kada je Srbija u pitanju.

- Ne samo da se ne poštuje međunarodno pravo, kao i pozicija Srbije i njena ulogu u regionu, nego ispada da se nagrađuje ona strana koja dezavuiše dijalog i bilo kakvo sporazumevanje samo zato što jedna grupa zemalja smatra da Kosovo treba da bude nezavisno.