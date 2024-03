PETKOVIĆ IZ BRISELA: Priština i dalje nezainteresovana za pronalazak rešenja, mi ćemo nastaviti da pregovaramo

U BRISELU je završen bilateralni razgovor delegacija Beograda koju predvodi direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i Evropske unije na čelu sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom. Tim povodom Petković se obratio javnosti.

Foto: Novosti

Kako je rekao na početku o samom toku dijaloga dovoljo govori činjenica da su današnji razgovori trajali šest sati, i to ne krivicom Beograda.

- Mi smo imali direktne razgovore sa prištinskom stranom, izneli smo svoj predlog, Priština svoj. Naš predlog je izbalansiran, vodi računa o interesima Srba na KiM, urađen je u dogovoru sa ekspertima, svako slovo smo po pet puta pretresali... S druge strane imate predlog Prištine, za kojih ne bih da govorim. Dovoljno je da kažem da sa druge strane nisu uložili nimalo napora da bi taj papir mogao da se nazove predlogom koji ide u pravcu kompromisnog rešenja - poručio je Petković.

Kako je rekao to ga posebno zabrinjava, jer ne zna u kom pravcu će ići dijalog, te da ga brine položaj i budućnost Srnba na KiM, pogotovo kada se vidi da sa druge strane ne postoji volja da se dođe do rešenja.

- Mi ćemo nastaviti da pregovaramo... Poslednji atom naše snage i energije ako treba uložićemo, i koliko god je potrebo dolaziti, samo da dođemo do rešenja. Učinićemo sve što je do nas da sačuvamo mir i sačuvamo naš narod na KiM kome se jrše ljudska prava, i koji zbog Prištine i Kurtija ne može da prima plate, penzije i socijalna davanja - istakao je Petković.

Kako je rekao direktni razgovori sa Prištinom trajali su više od tri ipo sata gde je diskutovano o predlozima, zatim su usledili razgovori na nivou bilateralnih sastanaka sa EU, i dogovor je da se razgovori nastave 4. aprila u Briselu.

- Ako želite da dođe jedna id ruga strana do rešenja onda uložite napor. Sve mi deluje da druga strana ne želi to da uradi. Kurti će nastaviti sa progonom srpskog naroda, a što se EU tiče to je posebna priča. Jasno je da ili nema ili oni ne žele da dođe do rešenja... Nema tu treće opcije. U svakom slučaju mi smo posvećeni dijalogu, učinićemo sve da dođemo do rešenja, da probamo da omogućimo nastavak rada Banke pOštanske štedionice na KiM i da naši ljudi mogu slobodno da prime plate, penzije i socijalna davanja, i to je suština našeg predloga. Mislim da smo postupili odgvorono i vrlo korektno tražeći rešenje i kompromis, jer za nas kompromis nije loša i ružna reč. Ali, s druge strane imate sagovornika koji očigledno želi zajedno sa svojim mentorima da nametne rešenja... Pa vidiećemo da li će to tako moći - rekao je Petković.

Za kraj je poručio da im predstoji još jedna runda pregovora, te da će se videti hoće li biti i zadnja, kada je reč o samovolji Kurtija i ukidanja dinara na KiM.

