"UBIJALI SU NAM DECU, MALU, TEK ROĐENU" Dodik: Nisu imali ni jednu odluku relevantnih tela, osim mržnje

PREDSEDNIK Republike Srspske Milorad Dodik obratio se u Prokuplju gde se obeležava Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999 gde se osvrnuo na silno stradanje naše zemlje.

- Naša sloboda je najvažnija, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

- Pre 25 godina nismo verovali da nam se to dešava. Nisu imali ni jednu odluku relevantnih tela, osim mržnje i namere da jednom malom srpskom narodu nanesu štetu, udarac, od kojeg se ne bismo oporavili i koji bismo morali da nosimo kao pečat. Potrkivali su se oni koji su u Drugom svetskom ratu bili na drugoj strani, da nas bombarduju. Ubijali su nam decu, malu decu, tek rođenu. Kad ubijete dete, ubijate čitav svet. Za njih to ne važi jer su oni to činili na mnogim mestima. Ponosan sam na to šta je Srbija postigla. Stali smo, videli šta su nam uradili, i krenuli dalje. I danas sam ponosan kad bilo ko bilo gde priča o Srbiji i Srbima. Naša sloboda je najvažnija stvar našeg života i našeg identiteta, zajedno sa našom verom, identitetom, slavom, sve ono što čini naš narod posebnim. Srbi su naterani svih ovih 30 godina da gube vreme u stalnim iščekivanja, stalno smo zarobljeni u nekim pregovorima i dogovorima - kaže Dodik.