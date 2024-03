VUČIĆ U KURŠUMLIJI: Predsednik obišao fabriku Borbeni složeni sistemi (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Borbeni složeni sistemi u Kuršumliji.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Po dolasku, Vučić je pitao predstavnika fabrike koliko je povećao platu radnicima, a odgovor je bio da je prosečna plata u fabrici 94 hiljade dinara.

- Ovde smo bili 2019. godine kada je tu bila livada - rokomentarisao je predsednik.

On je dodao da sada moramo da povećamo proizvodnju.

- Danas sve što proizvedete možete da prodate. I više nije pitanje cene, već je pitanje možete li da proizvedete. Ako još imate i pristojnu cenu, onda utoliko bolje. Mi moramo da povedemo računa o sebi, o svojoj vojsci. Počinjemo da umemo da se postavimo na najbolji mogući način i da u ovim vremenima sačuvamo i mir i ljude, ali i zemlju. Ovo je veliko i važno pitanje za nas. U svakom slučaju našu vojsku moramo da nastavimo da jačamo - rekao je predsednik prilikom posete.

Odgovarajući na pitanje "Novosti" kakva je dinamika naoružavanja srpske vojske iz inostranstva, Vučić podseća da smo okruženi NATO zemljama i da nam je "noćna mora" to kako nam stiže oružje iz inostranstva.

- Ja se uvek pitam: Za koga se svi ovi okolo spremaju kad se naoružavaju, pošto stalno pričaju o nama, a oni svi u NATO-u - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da možemo da očekujemo da ćemo imati više ljudi iz inostranstva u državi.

- Naravno da će zanatlije želeti da zarade što više, kada ih nedostaje na tržištu - rekao je Vučić.

Kazao je da u savremenom svetu postoje tri stvari koje se dešavaju svuda.

- Pod jedan, ono što je veoma važno, to je da sve evropske zemlje beleže pad. Kod nas je pad, verovali ili ne, najmanji. Druga stvar je da više niko neće da ide u vojsku u razvijenim zemljama. Koliku god platu da im daš, oni neće da se izlažu opasnosti za svoju zemlju. Mi se uzdamo u vojničku snagu, da im priuštimo lep život i dobre plate. A treća stvar je da moramo da se naviknemo da ćemo imati sve više ljudi u svim sferama života, ne samo u vojsci, koji će dolaziti iz inostranstva ili siromašnih zemalja - kaže on.

Dodaje da je za nas važno da znamo da "bez vojske nema ni države".

- Nekada smo plaćali ogromne sume novca i gajili ljude koji su živeli za to da dobro žive i uživaju, a kada bi se od njih nešto tražilo da učine, tražili bi izgovore da to ne urade. Ovi momci znaju da sutra bilo šta da se desi, da oni moraju da se odazovu na prvi poziv i da je moguće da izgube svoj život. Za to ih država plaća. Desetinama godina država ulaže u njih ogroman novac. Ali, kada ljudi imaju dobar životni standard pa makar i sa nešto nižom platu na nekom drugom poslu, zašto bi se izlagali riziku? Mi se uzdamo i u vojničku tradiciju, i u hrabrost naših mladih, pre svega momaka, ali i devojaka - rekao je on.

Mi moramo da povedemo računa o sebi, o sopstvenoj vojsci, dodaje on.

- Očigledno je da je vreme izazova u geopolitičkom smislu pred nama. Hoćemo li umeti da se postavimo na najbolje mogući način i da u tim nelakim vremenima sačuvamo i mir i ljude, ali i zemlju, kao i da odvratimo svakog potencijalnog agresora? To je veliko i važno pitanje za nas. Moramo da postavimo u nekim fabrikama i bolji korporativni menadžment. Moramo da radimo još mnogo više i još mnogo mnogo da uložimo - ističe Vučić.

On smatra da nema opasnosti kada je reč o nuklearnoj energiji i ističe da je to pitanje od velike važnosti, jer nećemo moći da se oslonimo na ugalj doveka.

- Ko zna kad će to da dođe. Nismo sposobni da krenemo sa tim brzo - kaže Vučić.

- Drago mi je što sam jednu dobru inicijativu Božidara Đelića, koja nije zaživela za vreme dosovske vlade, ostvario. Nemamo ni dovoljno znanja ni drugih stvari, kada govorimo o tradicionalnim nuklearkama. Ne može da izađe ispod 10-12 milijardi, mi to ne možemo da izguramo za sada. Moramo da se dogovorimo sa Mađarima, da dobijemo mogućnost da računamo na toliku vrstu energije. U bliskoj budućnosti ćemo trošiti 4 puta više struje nego sada. Iz čega ćemo da obezbedimo struju? Uskoro ćemo sa Amerikancima da radimo na velikim solarnim površinama. Potrebne su nam najmanje četiri modularne, male nuklearke koje svi rade ili pokušavaju, ali sve je to na dugom štapu jer nemamo znanje i tehnologiju. Francuska ima ozbiljnu prednost u odnosu na druge zemlje zahvaljujući nuklearnoj energiji - dodao je on.

Zatim se predsednik dotakao teme čestitanja Putinu na izbornoj pobedi u Rusiji.

- Čim smo čestitali, pojavio se jedan iz tog lutkarskog pozorišta. Pitaju:,,U čije ime si mu čestitao". Ja ne idem po dozvolu iz ambasada kao neki, četitao sam u svoje ime i u ime naroda Srbije - kaže Vučić.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Zatim se predsednik Vučić obratio zaposlenima u fabrici.

- Hvala na trudu i radu, i hoću da vas zamolim da još marljivije radite. Možda ste čuli da ljudi u Kuršumliji rade najvrednije i najmarljivije. Ja sam insistirao da vam povećaju plate, jer imaju prostora, i znam koliko su dobili od države - kaže Vučić.

Predsednik je najavio dalje povećanje plata zaposlenima u fabrici i zamolio ih da nastave a vrednim radom i da čuvaju svoje radno mesto.

- Obavljate jedan važan posao i molim vas da to nastavite da radite. Ti Rašo, molim te da pratiš, a ne da mi uzimamo od tebe radnike. Smanji malo troškove na reklamu, pa da ti država malo pomogne. Ljudi, pozdravite vaše porodice i držite se u junačkoj Kuršumliji - kazao Vučić.

Na pitanje u vezi sa NATO agresijom, Vučić kaže da je jedan danas odneo cveće na spomenik NATO žrtvama i rekao "da se nikad ne ponovi da država žrtvuje svoje ljude".