VULIN ZA "RIA NOVOSTI": Možda će Bog oprostiti NATO paktu, ali mi Srbi nećemo - ni zaboraviti, ni oprostiti

ALEKSANDAR Vulin dao je ekskluzivni intervju za RIA Novosti povodom navršavanja 25 godine od početka NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Foto Tanjug

Aleksandar Vulin je naglasio da je bombardovanje SR Jugoslavije bio vrhunac unipolarnog sveta i poslednji veliki, nekažnjeni zločin 20. veka.

- NATO bombardovanje je poslednji veliki i nekažnjeni zločin dvadesetog veka. NATO je prevario svet, kao što je prevario SSSR da se neće širiti na Istok, kao što je kasnije prevario Rusiju da će se pridržavati Minskih sporazuma. Pa je lagao ceo svet da su Srbi nekakvi zločinci koji vrše genocid na teritoriji Kosova i Metohije. Takođe su lagali da Sadam Husein ima oružje za masovno uništenje, da Moamer Gadafi želi da napadne ostatak planete i da će u Avganistan doći mir. Ali, dok je NATO lagao svet, mi smo znali istinu, da je NATO hteo da uništi Srbiju, ali je uništio međunarodno pravo - poručio je Aleksandar Vulin.

- Bombardovanje SR Jugoslavije je probudilo ceo svet. To je bio vrhunac unipolarnog sveta, on je pokazao sliku kakao će izgledati svet, ako samo jedna sila, ako samo Sjedinjene Američke Države budu odlučivale o čitavom svetu. To je bila jasna poruka i Rusiji, to je bila jasna poruka i Kini i svim slobodnim zemljama šta ih čeka i da su one sledeće. Mi smo bili mali, mi smo bili priprema, mi smo bili proba za ono što se može desiti kasnije - poručio je Aleksandar Vulin, istakavši da je Srbija preživela zahvaljujući žilavom otporu srpske vojske, naroda i rukovodstva.

- Srbija je preživela, zahvaljujući žilavom otporu naše vojske, našeg naroda, našeg tadašnjeg rukovodstva predvođenim predsednikom Miloševićem, izborili smo bar Rezoluciju 1244, ali smo morali da se povučemo sa Kosova i Metohije. NATO bombardovanje je strašan i veliki zločin, koji nikada nije kažnjen, za koji niko i nikada neće odgovarati. Ali, mi jednostavno nismo imali drugog izbora, nego da se suprotstavimo NATO paktu, da se suprotstavimo tom velikom strašnom zločinu, toj strašnoj nepravdi, toj neverovatnoj potrebi da se uništi jedan mali, ali slobodarski narod. Duh iz boce je pušten, promene granica više niko nikada neće moći da zaustavi i zadrži. Možda će Bog oprostiti NATO paktu, možda će Bog oprostiti i onima koji su ubijali našu decu, ali mi Srbi nećemo ni zaboraviti, ni oprostiti - poručio je Aleksandar Vulin novinskoj agenciji Ruske Federacije.

BONUS VIDEO:

Monah Arsenije za "Novosti" o terorističkom napadu u Moskvi