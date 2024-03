SRBI SU DOSTOJANSTVENO IZDRŽALI NERAVNOPRAVNU BORBU SA NATO Bocan-Harčenko: Mi ne priznajemo Kosovo, a naša pomoć Beogradu će jačati

AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da su Srbi dostojanstveno izdržali neravnopravnu borbu tokom NATO agresije 1999. godine, ocenivši da uništavanje ekonomske, industrijske i civilne infrastrukture nije bilo motivisano bilo kakvim vojnim ciljevima, već da je to učinjeno da bi se uništila i potčinila zemlja i ponizio narod.

Foto D. Milovanović

- I sami Srbi ističu da je glavna šteta koju je NATO hteo da nanese politička i moralna. Ali nije išlo - Srbi su dostojanstveno izdržali neravnopravnu borbu - rekao je Bocan-Harčenko u intervjuu za ruski list Izvestija.

Govoreći o terorističkom napadu u koncertnoj dvorani u blizini Moskve 22. marta, Bocan-Harčenko je istakao da dubok, iskren odgovor Srba na ono što se dogodilo potvrđuje bliskost dva naroda. Bocan-Harčenko je naveo da ga je isto veče pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zamolio ga da izrazi saučešće predsedniku Rusije Vladimiru Putinu.

- Srbi su ovaj monstruozni teroristički napad doživeli kao svoju tugu, kao svoj bol, veoma emotivno na svim nivoima - naveo je Bocan-Harčenko.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Odgovarajući na pitanje da li će Moskva nastaviti da podržava Beograd po pitanju KiM, ruski ambasador je naglasio da je podrška Srbiji po pitanju KiM ključna oblast spoljnopolitičke saradnje dve zemlje.

- Mi, naravno, ne priznajemo Kosovo. Pokrajina je sastavni deo srpske teritorije. Naša pomoć Beogradu u odbrani njegovih legitimnih interesa će jačati - rekao je Bocan-Harčenko.

Prema njegovim rečima, u ovom trenutku dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije ne daje rezultate i čak postaje paravan za podršku kursu Prištine da zadire u prava Srba i protera ih sa teritorije na kojoj su vekovima živeli. Bocan-Harčenko je rekao da se efikasan i produktivan razgovor o KiM može voditi samo u širim formatima, gde svi posrednici ne priznaju "nezavisnost" Prištine i dodao da je od početka godine SB UN posvetio veću pažnju pitanju KiM.

Podsetio je da je 8. februara održana vanredna sednica SB, koju je Srbija tražila upravo zbog teškog položaja Srba na KiM i izrazio nadu da će sutra biti održan sastanak SB UN posvećen 25. godišnjici početka agresije NATO na SRJ, dodajući da je za april planirana redovna sednica o KiM na osnovu izveštaja generalnog sekretara UN.

- Dakle, najmanje tri sastanka Saveta bezbednosti o KiM biće održana za šest meseci. Ako se ova dinamika nastavi, Savet će moći da povrati svoju vodeću ulogu. Formalno, ona već postoji, niko je ne može umanjiti ili oduzeti. Ali ono o čemu govorim je upravo praktična uloga koju Savet može da odigra u rešavanju kosovskog problema uticajem na prištinske vlasti - rekao je Harčenko.

Dodao je da će Rusija tome doprineti i da se u SB UN, kada je o KiM, reč, najbolje pokazuje uzajamna pomoć i razumevanje dve zemlje zasnovani na međunarodnom pravu.

Odgovarajući na pitanje da li treba očekivati nastavak zajedničkih vojnih vežbi, s obzirom na to da je Srbija uvela moratorijum na vojne aktivnosti sa svim stranim partnerima, Bocan-Harčenko je rekao da ne misli da će to biti moguće u dogledno vreme, sve dok postoje sankcije prema Rusiji i dok traje specijalna vojna operacija, dodajući da je za Moskvu to dugoročan projekat.

- Iako je neutralna, srpska vojska je verovatno jedna od nama najbližih, zbog posebnih veza koje postoje među našim narodima. Uveren sam da će se vremenom zajedničke vojne vežbe nastaviti - rekao je Harčenko.

BONUS VIDEO: POTRESNE SCENE NA MOSTU U VARVARINU - Obeležena godišnjica NATO bombardovanja i ubistva 10 civila

(Informer)