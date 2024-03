"ZAINTERESOVANI SMO ZA ČETIRI MALA MODULARNA REAKTORA" Vučić u Briselu poručio: Spremni smo da učestvujemo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u prvom Samitu o nuklearnoj energiji u Briselu, gde se obratio svim učesnicima. Tom prilikom istakao je da je Srbija spremna da uči i ulaže u projekte o nuklearnoj energiji, ali i da joj za iste treba podrška.

- Prvo, barem u mojoj zemlji nemamo potrebno znanje o korišćenju nuklearne energije i ne znamo kako da nabavimo to znanje i te ljude. Drugo kako ćemo finansirati te projekte i mogu vam reći da smo mi zainteresovani da dobijemo četiri mala modularna rekatora koja će zameniti 250 megavata. Ne znam kako ćemo to finansirati pošto je to 7,5 milijardi evra. U svakom slučaju, bićemo spremni da učestvujemo, ali moramo dobiti neku vrstu podrške od vodećih država iz EU. I pod tri, uvek će nam biti potrebno da promenimo stav naših ljudi. To nije jednostavno, ali spremni smo da to uradimo, da to ne znači da ćemo morati da se samo prilagodimo nego i da se promenimo. Da promenimo naš zakonodavni okvir i uradićemo to. I ako ćemo imati kontinuitet užasnih bezbednosnih situacija, što znači i podrazumeva različite tipove rata u svetu, moje pitanje je ko će ovo finansirati, kako ćemo obezbediti veće stope rasta i kako ćemo proizvoditi više vojne opreme nego što smo to pre radili - kaže predsednik.

