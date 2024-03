BRNABIĆ: Postoji li ijedna tragedija koju opozicija neće zloupotrebiti za svoju promociju?

Kandidatkinja za predsednicu Narodne skupštine, Ana Brnabić, upitala je danas opoziciju da li postoji ijedna tragedija koja će se dogoditi u republici Srbiji a koja neće biti iskorišćena za njihovu političku promociju.

Foto: Tanjug/marko Đoković

Nakon što se poslanik Zdravko Ponoš dotakao tragedija koje su se desile u poslednja dva dana u zemlji, poslanica Ana Brnabić ga je upitala da li postoji tragedija ili zločin, koji se završi smrtnim ishodom, a da on to ne vidi kao svoju političku mogućnost i šansu.

”Postoji li čovek koji u ovoj zemlji izgubi život, tragično završi život, umre, pogine, bude ubijen, a da Zdravko Ponoš ne vidi istog momenta svoju političku šansu?! To skandalozno”, rekla je Brnabić.

“Ako Zdravko Ponoš misli da to na bilo koji način doprinosi dostojanstvu Narodne skupstine Republike Srbije, onda ja dostojanstvo razumem na potpuno drugačiji način. Ne postoji zemlja na svetu i parlament u kome kada se nešto tako desi, a dešava se nažalost u svim zemljama na svetu, da se neko iz opozicije uhvati za to da kritikuje vladu, ministra, vladajuću koaliciju, predsednika zemlje ili bilo koga drugog, već su to ljudi koji razumeju dostojanstvo institucija, dostojanstvo parlamenta i dostojanstvo ljudskog života. Ponoš nema razumevanja čak ni za dostojanstvo ljudskog života”, naglasila je premijerka.

Podsećamo, opozicija je nakon nezapamćenih tragedija koje su potresle čitavu Srbiju prošlog maja, zakazala političke procese tokom trajanja dana žalosti u čitavoj zemlji. Građanske proteste, koji su u početku iskazivali podršku porodicama žrtava i odavanje počasti ubijenima u dve tragedije, vođe opozicije pretvorile su u političke proteste, na kojima su vređali predstavnike vlasti. Samim tim, protesti su postali sve manje i manje masovni, da bi se na kraju sveli na nekoliko stotina članova političkih partija, koji su u junu slušali govore političara ispred skupštine. Opozicija je takođe preotela i naziv protesta, te je po tim imenom i izašla na izbore u decembru. Oni su na parlamentarnim izborima u Srbiji izgubili sa više od milion glasova razlike u odnosu na pravoplasiranu listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane.