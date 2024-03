"BUKNUĆE TO" Šešelj upozorava moćnu državu da pazi šta radi

Nikada ranije patnja palestinskog naroda nije uzdrmala celi svet kao sad, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija

Šešelj tvrdi da Izrael vodi genocidni rat protiv Palestine. Dodaje da se sve više evropskih distancira od politike Izraela.

- Ako Gaza bude uništena do kraja Izrael će to skupo da plati i prestaće da postoji. Režimi u arapskim zemljama su mnogo oportunistički raspoloženi, trenutno, ali ne može da trpi narod. Buknuće to - upozorio je lider radikala na Hepi TV.