BRNABIĆEVA RAZMONTIRALA MIKIJA G17 ALEKSIĆA: Vučić na svoje ime osvojio milion i po glasova više od svih vas zajedno

ANA Brnabić, kandidatkinja za predsednicu Narodne skupštine, odgovorila je na govor Miroslava Aleksića, jednog od ljudi iz Đilasove koalicije Srbija protiv nasilja, a nekadašnjeg lidera stranke G17 plus.

Foto: Printskrin

Ona je reagovala na njegove reči da je Aleksandar Vučić izgubio na jednom biračkom mestu u Beogradu, te ga je podsetila na realnost i rezultate izbora na kojima je Aleksandar Vučić doslovno počistio Zdravka Ponoša, svog protivkandidata.

„Pričate o glasovima koje je dobio Aaleksandar Vučić na Novom Beogradu? Hajde da pričamo o glasovima koje je dobio Aleksandar Vučić na svoje ime i prezime? Pa da se podsetimo predsedničkih izbora, 2.224.914 građana glasalo je za Aleksandra Vučića. Bilo bi ih sigurno i više da vam Aljbin Kurti nije pomogao, pa zabranio Srbima da glasaju na Kosovu i Metohiji, pa se ponadao da će tako da pomogne Ponošu. On je tada uz podršku svih vas zajedno jedva namakao 698.538 glasova. Dakle, to je samo 1.526.376 glasova više na svoje ime i prezime od svih vas zajedno, potpomognutim Aljbinom Kurtijem. A vi gledajte Novi Beograd, Počekovinu, i dalje pričajte o Aleksandru Vučiću, uvek nailazite na zid o koji se odbijete i uvek padnete dole. Slušajte predsedavajućeg, gospodina Radenovića, on je najbolji matematičar na svetu, hoće da vam pomogne, slušajte ga, ljudi“, poručila je Brnabićeva opoziciji.

Brnabićeva je ranije odgovorila dostojanstveno, isključivo rezulatima koje je baš sadašnja vlast postigla i u kojima se vidi jasna razlika između vlasti i opozicije u borbi za plate lekara specijalista i medicinskih sestara.

Licemerni napad je započeo poslanik Miroslav Aleksić, kada je rekao da Ana Brnabić treba da završi u zatvoru, zajedno sa Stojanom Radenovićem, predsedavajućim Skupštine.

- Ako ikada Srbija protiv nasilja dođe na vlast, prema njima nenasilna, tolerantna, evropska Srbija izgleda tako da će oni da odlučuju ko će u zatvor, zbog čega i koliko. Svako ko im se ne sviđa, bez obzira na to šta radio i kako je radio, kakvi su rezultati, ići će u zatvor. Meni će biti čast da ukoliko ikada oni budu na vlasti, ja budem u zatvoru i biće mi čast što ćemo mi svi zajedno tamo završiti samo zato što smo se borili za slobodnu, nezavisnu i pobedničku Srbiju - izjavila je Brnabićeva.

Brnabićeva je podsetila kako je izgledalo razaranje Srbije za vreme kada je opozicija bila na vlasti i rekla da je plata doktora specijaliste u njihovo vreme bila 67.540 dinara, a da je sada 148.608 dinara. Takođe, podsetila je da je opozicija vrednovala rad medicinske sestre sa 32.000 dinara mesečno, a da danas medicinske sestre primaju u proseku platu oko 80.000 dinara i da vlast smatra da to nije dovoljno, i da će raditi dalje na povećanju.

BONUS VIDEO:

ĐILAS VEŽBA ČITANjE GOVORA U SKUPŠTINI!