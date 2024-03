TRI MINISTRA SU OVDE, TO NE RADIMO INAČE Zeder uputio jasnu poruku: Čast mi je što smo u poseti najjačoj zemlji na Balkanu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Palati Srbija predsednika Vlade Bavarske Markusa Zedera koji je u radnoj poseti Srbiji.

Foto: Printskrin

Prilikom obraćanja javnosti, Markus Zeder je izjavio:

- Velika je čast što ste nas dočekali na aerodromu i hvala na ovom priznanju, to me raduje i velika mi je čast. Realizovali smo ovu posetu kako bih posetio najjaču zemlju na Balkanu, tri ministra su ovde, to ne radimo inače. Činjenicom što se nalazimo na jugu Nemačke sebe vidimo kao posrednika, kažu često da smo i pola Balkanci jer je mentalitet drugačiji. Nisam došao ovde kao učitelj ili sudija, ili kao neko ko će vam deliti savete nego neko ko će prijateljski razmotriti kako ćemo graditi budućnost. Zalažemo se da Srbija pristupi EU, smatramo da je Evropi potrebna Srbija. Želimo da proširimo saradnju. Naš kontakt je tradicionalan, moj prethodnik je često boravio ovde i to je tradicija koju ćemo rado nastaviti i produbiti.

- Ustanovićemo jedno malo predstavništvo Bavarske u Beogradu koje treba da ide u intenziviranju ekonomskih odnosa, ali i nauke i istraživanja. Za nas je bitno da u ova burna vremena razvijemo odnos na bazi poverenja i zato je bitno da vodimo ove razgovore. Moderna diplomatija u Evropi treba da bude takva da se međusobno razumemo, da pokušamo da nađemo zajednička rešenja. Nećemo moći istoriju da promenimo, ali možemo zajednički da učimo i da ispišemo novo poglavlje istorije u Evropi i mislim da ta Evropa bez Srbije neće moći da se razvija.

- Ova poseta je i sa naše strane uspešna i radujemo se da iskusimo vaše poznato gostoprimstvo na kom se unapred zahvaljujemo. Hvala još jednom na srdačnom prijemu - rekao je Zeder.

