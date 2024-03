"SEĆANJE NA DANE KADA SU GORELI VEKOVI" Parlić: Došlo je vreme da se pred lice pravde izvedu oni koji su počinili zločine nad Srbima

POMOĆNICA direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić izjavila je danas, povodom 20-godišnjice od pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, da je došlo konačno vreme da predstavnici međunarodne zajednice izvrše pritisak na predstavnike privremenih institucija samouprave u Prištini da konačno pred lice pravde izvedu one koji su počinili zločine nad srpskim narodom.

Foto: Arhiva Novosti

Ona je dodala da predstavnici međunarodne zajednice duguju to žrtvama i porodicama srpskih žrtava.

Parlićeva je podsetila da je tog 17. i 18. marta 2004. godine, u jednom danu stradalo devet srpskih civila, spaljeno 35 pravoslavnih svetinja, proterano 4.000 Srba, obesrbljeno i etnički očišćeno šest gradova i devet sela.

Parlićeva je rekla i da je Kancelarija u saradnji sa srpskim narodom i opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom organizovala Nedelju sećanja u kojoj se kroz izložbe o spaljenim manastirima, domovima srpskog naroda, kroz filmove koji govore o stradanjima, tribine, podsećamo na golgotu koju je srpski narod doživeo.

Prema njenim rečima, centralni događaj obeležavanja održaće se u nedelju pomenom, koji će služiti episkop raško-prizrenski Teodosije uz prisustvo velikog broja naroda ne samo severa, Pomoravlja, Sirinićke župe i Metohije, već i velikog broja interno raseljenih lica, koji su proterani iz svojih domova.

- Kada kažem da će biti veliki broj Srba iz raseljeništva, porodice nestalih lica, 17. mart je nažalost prilika da se srpski narod seti i prvog pogroma, da se seti preko 4.000 stradalih Srba, da se setimo golobradih vojnika koji su braneći po Ustavu svoju državu i svoj narod stradali, da se setimo i onih koji nisu želeli da napuste svoje domove, civila koji su na istim ubijani ili otimani, da se setimo i onih koji su otimani na radnim mestima sa svojih njiva, braće i sestara preko 230.000 naših braće i sestara koji su proterani sa svojih domova, 150 spaljenih svetinja - rekla je Parlićeva.

Ona je dodala i da je to prilika da se setimo i toga da u danima kada su goreli vekovi niko od predstavnika međunarodnih snaga, onih koji su bili nadležni da osiguraju mir srpskom narodu, nije učinio ništa da se čuje o istini i stradanju srpskog naroda.

- Naprotiv, bili su nemi posmatrači i činili su sve da se ta istina zataška, ali zato smo svi mi, i Vlada i naš napaćeni narod, živi svedoci stradalništva srpskog naroda i u obavezi smo da negujemo kulturu sećanja, da se ona ureže u svakom Srbinu, ne samo zbog žrtava, već i zbog spaljenih domova koji nisu dočekali osmehe novih generacija, zbog spaljenih manastira i crkava, spaljenih vekova - rekla je Parlićeva.

Istovremeno, ona se u svoje i ime Kancelarije zahvalila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na vraćanju kulture sećanja i jer je Srbija u poslednjoj deceniji u prilici da pravim imenom nazove zločin i agresiju i pogrom.

- Što smo u prilici da položimo cveće na nebrojene humke koje su bez imena, a koje su do juče bili samo brojevi, od Jasenovca, Korduna, Like, hercegovačkih jama do nebrojenih stratišta kosovsko-metohijskih novomučenika - rekla je ona.

Parlićeva je iskoristila priliku da pozove, zbog svih žrtava i njihove nevino prolivene krvi, da pozove ne samo narod sa KiM, već i narod u raseljeništvu da se okupi u Gračanici, oda počast žrtvama martovskog pogroma, položi ruže na spomenik posvećen nestalim licima.

- Da otkrijemo spomen-ploču žrtvama martovskog pogroma i na kraju apelujemo i još jednom ukažemo međunarodnoj zajednici, onima koji danas odlučuju o sudbini srpskog naroda, da niko od nalogodavaca, počinilaca zločina i u toku 1998. i 1999. i u martovskom pogromu do danas nije odgovarao - rekla je Parlićeva.

