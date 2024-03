DUPLI PAS KURTIJA I ESKOBARA: Američki izaslanik vraćanje zemljišta manastiru Dečanima hoće da predstavi kao veliki ustupak vlasti u Prištini

BRZOPOTEZNIM rešavanjem uknjižbe zemljišta manastira Visoki Dečani na mig Kvinte, koju je ignorisala punih osam godina, Priština pokušava da odobrovolji saveznike i obezbedi ulaznicu za Savet Evrope.

Foto: D. Milovanović

Uprkos tome što je poseta specijalnog izaslanika SAD Gabrijela Eskobara trebalo da bude korak ka rešavanju drame oko ukidanja dinara, pomenutim "gestom" Aljbina Kurtija tema platnog prometa bačena je u zapećak, a pred Beograd su ponovo izneti stari zahtevi - primena Ohridskog sporazuma i privođenje osumnjičenih za krvoproliće u Banjskoj.

Iako su uporno ignorisali odluku svog Ustavnog suda za vraćanje imovine Dečanima, ministarka spoljnih poslova tzv. Kosova Donika Gervala nije časila ni časa da Savetu Evrope u pismu potvrdi da je vlada lažne države naložila katastru da 24 hektara pređe u vlasništvo manastira.

Time se pohvalila da je Priština sa svog puta ka SE uklonila jednu od tri rampe, a koje joj je nedavno odlučno postavila izvestilac za prijem tzv. Kosova Dora Bakojani (nije dala pozitivno mišljenje za članstvo, jer nije formirana ZSO, nije bila vraćana zemlja Dečanima, a sporna je bila i eksproprijacija u srpskim sredinama). Gervala je u pismu SE izrazila očekivanje da će na majskom sastanku doći do pozitivnog ishoda u pogledu zahteva za članstvo.

Premijer privremenih institucija Aljbin Kurti naveo je da je Priština uvidela da mora da bira između dve opcije - da sprovede odluku tzv. ustavnog suda ili da se pitanje u vezi sa članstvom u Savetu Evrope skine sa dnevnog reda.

- Ipak, da bismo ostvarili mnogo veći cilj koji dugujemo državi i koji otvara neviđene mogućnosti, moramo oprezno i odgovorno napraviti korak napred kao nezavisna i suverena država. Zato smo rekli katastarskoj agenciji Kosova da sprovede odluku Ustavnog suda - naveo je Kurti.

On je praktično odigrao dupli pas sa Eskobarom, koji je kazao da je odluka Prištine "bila teška" (dakle, teško je poštovati svoj Ustav i zakone). Američki diplomata je potom od Beograda tražio simetričan ustupak pozvavši naše rukovodstvo da nastavi sa punom primenom Ohridskog sporazuma, kao i da sve odgovorne za napade u Banjskoj privede pravdi kako bi dobili kaznu koju zaslužuju.

Ipak, posetu Peći i razgovor sa srpskom zajednicom iz Goraždevca Eskobar je iskoristio da "umiri strasti" i poručio da postoje ljudi koji pate zbog nedostatka mogućnosti za primanje penzija:

- Tako da zaista želim da radim sa vladom Kosova u nadi da ću pokušati da pronađem urgentno rešenje. Teško je čuti te priče i ostati ravnodušan. A što se tiče vlade Kosova, oni imaju odgovornost da to ostvare i zbog toga ćemo ih smatrati odgovornim.

Doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin naveo je da će sada posle "pobede" Kvinta tražiti od Beograda nešto zauzvrat, ali da to učini za osam dana i tako umiri ljutog Kurtija.

- Kvinta je trijumfovala nad Kurtijem. Posle samo osam godina nakon odluke takozvanog ustavnog suda Kosova, zemlja koja je manastiru Visoki Dečani pripadala vekovima, upisana je u zemljišne knjige. Nije tajna da Srbi nisu omiljeni u EU i da misle da nismo vredni njihove pažnje i poštovanja. Ali za mene, ipak, ostaje tajna zašto misle da smo svi mi maloumni i da ne razumemo njihove glupe i ponižavajuće igre. Srbi, šta nije jasno? - upitao je Vulin.

Državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović izjavio je da ovu odluku moramo shvatiti kao "uslovno dobru vest", jer se na nju čekalo osam godina, a da je sada iskorišćena kao instrument za manipulaciju:

- Taj mali, zakasneli, podrazumevajući korak pokušavaju da predstave kao nekakav veliki iskorak ili ustupak srpskoj zajednici i Srbiji i koji zavređuje nekakvu veliku nagradu od strane međunarodne zajednice.

Starović je podsetio na "svojevrsnu okupaciju severa KiM od strane kosovske policije, zabranu prometa robe proizvedene u centralnoj Srbiji i ukidanja prava glasa za Srbe koji na KiM žive, kao i na poslednju odluku "kojom pokušavaju da uzmu i hleb našim sunarodnicima".

- Ispada da sve to sada nije bitno, a da se Kurti po tom tumačenju valja nagraditi ubrzanim procesom prijema Prištine u Savet Evrope. To je nešto što zapravo vređa zdrav razum svih građana Srbije.

Nekadašnji predsednik Izvršnog veća KiM Zoran Anđelković mišljenja je da ovaj potez pokazuje da priča o vladavini prava u toj pokrajini ne funkcioniše, da nije važna odluka ustavnog suda, već Kurtijeva odluka, odnosno Eskobarov zahtev da se to sprovede u delo.

- Bitna stvar koja iz toga proističe je to da li je ovo jedina stvar koju prištinska administracija treba da učini da bi se raspravljalo u Savetu Evrope za njihov prijem. Ako je to, onda je to prevara - poručio je Anđelković.

SL: Hitno sprečiti egzodus PREDSTAVNICI Srpske liste na sastanku sa Eskobarom ukazali su na potrebu hitne i odlučne reakcije kako bi se sprečio egzodus srpskog naroda. - Odluka o zabrani dinara i ukidanje platnog prometa 25 godina nakon sukoba, militarizacija opština sa srpskom većinom, zabrana robnog prometa sa centralnom Srbijom, nasilno uvođenje gradonačelnika bez legitimiteta u zgrade opština na severu, ali i institucionalni progon Srba i otimanje imovine naših građana, kao i ugrožavanje funkcionisanja i opstanka SPC na ovim prostorima zahtevaju snažnu, energičnu i hitnu reakciju demokratskog sveta - upozorili su predstavnici Srpske liste. Pod zaštitom Uneska MANASTIR Visoki Dečani je zadužbina kralja Stefana Dečanskog, a građen je između 1327. i 1355. godine. U njemu je najbolje očuvana i najveća manastirska riznica Srpske pravoslavne crkve. Zdanje je 2004. godine upisano na Uneskovu listu svetske kulturne i prirodne baštine, a nalazi se i na listi najugroženijih lokaliteta kulturnog nasleđa u Evropi. Više puta bio je izložen direktnim oružanim napadima ekstremnih Albanaca.