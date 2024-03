"PRAG NIJE SMEO DA PRIZNA KOSOVO" Klaus i Zeman: Bombardovanje Jugoslavije bilo ogromna greška

BIVŠI češki predsednici Vaclav Klaus i Miloš Zeman su, povodom 25 godina članstva Češke u NATO-u, u zajedničkom interjvuu za javnu Češku televiziju (ČT) ocenili da je bombardovanje SR Jugoslavije 1999. bilo ogromna greška i da je "Kosovo teroristička država koju Prag nije smeo da prizna".

Foto A. Stanković/Tanjug

Zeman je odmah na početku intervjua ponovio svoj raniji stav da bombardovanje tadašnje Jugoslavije predstavlja "grubu grešku" NATO-a za koju se izvinio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Klaus se složio sa ovim mišljenjem i podsetio da se tada ljutio što je Vlada Češke prihvatila da NATO avioni koji su bombardovali Jugoslaviju preleću preko češke teritorije.

Voditelj je naveo da je bivši generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson prilikom posete Pragu rekao da "suživot na Kosovu postoji" i da je to posledica uspešne NATO intervencije.

Zeman se uopšte nije složio sa ovom tvrdnjom Robertsona.

- Hašim Tači trenutno stoji pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu zbog ratnih zločina, kao i drugi kosovski vodeći zvaničnici. Govorio sam da je Kosovo u suštini teroristička država. Nisam to potkrepljivao samo drastičnim slučajevima kao što je bilo oduzimanje organa, čak i živim ljudima - istakao je Miloš Zeman.

- Kosovo je bilo, i jeste teroristička država. Klaus i ja se nismo slagali po mnogim pitanjima, ali nijednom od nas nije palo na pamet da potpišemo saglasnost da se imenuje češki ambasador na Kosovu - dodao je Zeman.

On je skrenuo pažnju na to kako Priština tretira Srbe na severu Kosova i dodao da "to zaista nije normalan demokratski režim".

Sa njim se umnogome složio i Vaclav Klaus.

- Smatrao sam da je skandalozno to što je tadašnji ministar spoljnih poslova Švarcenberg priznao Kosovo bez rasprave u vladi i bez toga da uopšte obavesti predsednika Češke, što sam tada bio ja, da će se nešto takvo desiti. Jako sam se ljutio na Švarcenberga i to nikada nije trebalo da se desi - rekao je Klaus.

