ZAŠTO SE ROT I ŠIDER NE OGLASE O ORGANIZOVANOJ KUPOVINI GLASOVA U NEMAČKOJ: Orlić - Ne utiče na rezultat izbora kad ga oni sprovode

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić reagovao je danas na nameru preseljenja nemačkih birača pred izbore, kako bi se sprečila izborna pobeda Alternative za Nemačku (AfD).

- Da ne pitamo što nema Rota i Šidera da se oglase o organizovanoj kupovini glasova i promenama prebivališta u Nemačkoj: ovdašnji tajkunski tabloid dao "objašnjenje" - to je sve legalno, čak logično, a i ne utiče na rezultat izbora. Kad ga oni sprovode, dabome. Isto važi i za nasilje, zapisao se Orlić na društvenoj mreži Iks.

On je objavio i tekst Nemanje Rujevića u listu Danas, u kom on, između ostalog, navodi:

- Ono jeste, akcija tirinških univerziteta je detinjasta i kontraproduktivna jer dosipa vodu u talas na kojem Alternativa za Nemačku (AfD) jaše – svi su protiv nas, to jest protiv naroda, a posebno otuđene elite. Ako poneki student i promeni prebivalište – što je sasvim legalno i logično – to na izbore neće previše uticati, smatra on.

