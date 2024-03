"OVO PODSEĆA NA DOS" Vrzić: DSS-u je nanelo štetu stalno pojavljivanje na N1 i svrstavanje uz Mariniku Tepić (VIDEO)

NIKOLA Vrzić, novinar sa RT Balkan, prokomentarisao je često pojavljivanje DSS-a na medijima Jnajted grupe.

Foto: Eks printskrin/Detektor laži

Nikola Vrzić - RT Balkan:

- DSS je već sad na silaznoj putanji, izgubili su glasove. Postavlja se pitanje koliko DSS-u donosi a koliko oduzima to stalno pojavljivanje na medijima Junajted grupe i to suštinsko svrstavanje uz Mariniku Tepić! Vidimo da oni idu sve dalje i dalje u tom zbližavanju. Tradicionalni glasači DSS-a nisu raspoloženi za to a naročito što se tu uvodi i taj zapadni faktor! Rušenje države radi rušenja vlasti - to nije bila karakteristika DSS-a! Ovo podseća na DOS! - rekao je Vrzić.

