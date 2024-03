PRIŠTINU GURAJU U ČLANSTVO NA SILU: Šef delegacije Skupštine Srbije u PSSE o mogućem prijemu tzv. Kosova u Savet Evrope

UPRKOS činjenici da Priština ne ispunjava uslove za ulazak u Savet Evrope, čemu u prilog govori i poslednja ocena glavnog izvestioca za prijem tzv. Kosova u ovu međunarodnu organizaciju, Dore Bakojani, postoji bojazan da bi članstvo lažne države moglo da se pogura političkim putem mimo ostvarenih preduslova, jer postoje veliki pritisci da ona promeni svoj stav.

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_pantic_pilja

Bakojanijeva je na nedavno održanom sastanku Političkog komiteta SE u Parizu pred Prištinu postavila tri prepreke. Jedna je presuda Ustavnog suda u slučaju manastira Visoki Dečani i vraćanja zemljišta, drugo je osnivanje Zajednice srpskih oština, kao i eskproprijacija zemljišta u opštinama sa većinskim stanovništom od koje treba da se uzdrže. Zastupnici prištinskog članstva obrazlagali su da ti razlozi nisu toliko bitni, koliko da tzv. Kosovo postane članica Saveta Evrope.

Šefica stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) Biljana Pantić Pilja ističe u razgovoru za "Novosti" da su svi bili iznenađeni oštrinom kojom je Bakojanijeva branila svoje stavove. Navodi i da uprkos tome što ima veliki kredibilitet, postoje veliki pritisci na nju da ublaži svoju ocenu.

- Ona je vrlo jasno rekla da bez ispunjavanja tri uslova, neće dati pozitivno mišljenje - navodi Pantić Pilja za "Novosti". - Postoje pritisci da se ovo pitanje završi u maju kada zaseda Komitet ministara. Bakojanijeva se pozvala na svoj politički kredibilitet i bogatu političku karijeru i iskustvo, tako da očekujem od nje da bez obzira na pritiske, ostane do kraja dosledna svojim stavovima. Verujem da joj neće biti lako.

Uprkos tome što tzv. država Kosovo ne ispunjava nijedan uslov po statutu same organizacije, ističe Biljana Pantić Pilja, pojedine zemlje su spremne da pogaze sve postulate i principe međunarodnog prava, samo da bi postala članica Saveta Evrope.

- Upravo zato i kažem da mislim da joj neće biti lako jer se zemlje koje priznaju lažnu državu Kosovo svim silama trude da se procedura prijema okonča do maja - objašnjava naša sagovornica. - Bakojanijeva je rekla da će, ukoliko dođe do pomaka i ispunjenja uslova, obavestiti sekretarijat Političkog komiteta radi zakazivanja vanrednog sastanka. Inače, redovan sastanak trebalo bi da bude održan kada počne prolećno plenarno zasedanje od 15. aprila. Procedura je takva da, ako izvestilac da pozitivno mišljenje na Političkom komitetu, rezolucija dolazi u plenum na raspravu i glasanje, a potom pred Komitet ministara Saveta Evrope koji daju konačnu odluku. Mi nastavljamo da se borimo kao srpska delegacija i apsolutno smo protiv prijema tzv. Kosova u SE jer bi to bilo kršenje međunarodnog prava i jedinstven primer da jedan entitet postane članica ove organizacije.

Rusija nije više deo PSSE BILjANA Pantić Pilja ističe da sve zavisi od toga kako će se glasati na plenarnom zasedanju: - Situacija je tu promenjena jer nema više naših tradicionalnih prijatelja, Rusija više nije član PSSE, Azerbejdžan je suspendovan. Važno je napomenuti da tu odlučuju poslanici i da njihovo glasanje ne mora da održava stavove njihovih država po pitanju priznavanja nezavisnosti Kosova. Na primer, Rumunija ne priznaje Kosovo, što ne znači da njeni poslanici ne mogu da glasaju za članstvo.