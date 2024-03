VUČEVIĆ: Vojska nam je danas spremnija, snažnija, opremljenija, nadam se da se nikada u Srbiji neće vratiti politika koju je

MINISTAR odbrane Miloš Vučević istakao je za "Novo vikend jutro", na Pink televiziji, da je Vojska Srbija jača iz godine u godinu, a da je od 2000. godine tadašnja Vojska Jugoslavije uništavana i ponižavana.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Danas imamo daleko obučeniju, spremniju, snažniju, a verujem i brojčano jaču, ako bog da da se vrati vojni rok, da ćemo imati mladu vojsku na ponos Srbije. Mnogo toga je urađeno na nabavci i naoružanju. Vojnotehnički institut je proslavio osam decenija postojanja. Ljudi čine instituciju, tu su generacije istražaivača, profesora, koji su pravili najmodernije puške, avione. Danas je trka u dronovima. Juče smo akcenat stavili na dronove i predsedniku Srbije predstavili šta može da uđe u naše naoružanje. Vojno tehnički institut stvara, procesurira i pušta u namensku industriju. Oni su pronalazači u dobroj meri svega onoga što koristi vojska Srbije i ne samo naša vojska. Mnoge države bi koristile naše oružje, zainteresovani su mnogi. Direktiva predsednika Srbije je da vojska Srbije mora da ima prioritet u snabdevanju. Juče je predsednik imao delove koje je hvalio, koje je kritikovao. Mnogo se sve komplikuje, ja se nadam da ćemo sačuvati mir i stabilnost u regionu, da čuvamo slobodu za sve građane. Setimo se perioda kada je Ponoš vodio vojsku. Tada su sve ono što danas razvijamo sekli, topili i prodavali. One bolje kvalitetne su prodavali u Češku, a manje kvalitetnu u Željezaru. Za jednu uništeno šilo dobijali su 100 dolara da spale. A danas svi traže isto to naoružanje i svi vraćaju u resurse i one sisteme koji su proglašavani za neprerspektivne. Imali ste ljude koji su hteli sve ovo da unište, o dronovima nismo mogli da razmišljamo, o "Norama" nismo mogli da sanjamo, o "Lazaru" i "Milošu" je bilo miljama ispred nas. Danas je drugačija klima u državi. Nadam se da nikada politika koju je nekadašnji general Zdravko Ponoš vodio, a na čudan način je došao na mesto generala, nikada više neće biti politika Srbije. Najbolje o njemu znaju oficiri s kojima je radio. U vojsci se svako zna- ko je bežao i ko nije bežao, ko je išao na ratište ko nije.

Ministar vojni naglasio je da u kontinuitetu traje pritisak na Srbe na Kosovu i Metohiji, a kako Srbija nema punu kontrolu na toj teritoriji, međunarodna zajednica okreće glavu na stranu, a da se de fakto dešava etničko čišćenje Srba.

- Pre neki dan je opet bio napad u okolini Štrbca. Albanac koji je pucao je uhapšen, ali sve to stvara atmosferu da Srbi nisu dobrodošli. Sve ćemo učiniti da sačuvamo Srbe na KiM, nema priznanja KiM, nema nove albanske države. Možete da pričate sa Srbijom o kompromisnom rešenju. A vi da otimate imovinu SPC i izmišljate, nećete nas ubediti da priznamo KiM. Sve su oni radili, a prvu državu su dobili 1913. godine. Toliko su istorijski utemeljeni. Godine nastajanja naših hramova pokazuju ko je autohton narod. Nemamo s kim da razgovaramo, pošto Kurti zabranjuje lekove, plate, penzije, lekare, školstvo, namirnice iz Srbije. Imamo opciju da se diplomatski borimo, da idemo u sukobe i opciju da ćutimo. Mislim da je prva opcija najbolja u ovom trenutku. Ja se nadam da scenario koji nije dobar je da idemo u sukob, jer su tamo NATO trupe i okruženi smo NATO državama. Nama je nacionalni interes da čuvamo mir, ali i da sačuvamo Srbe na KiM.