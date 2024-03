KOROTČENKO JASAN: Vlada Srbije je počela da se formira, ali se vide jaki napori zapadnih zemalja da izbace najjače...

RUSKI novinar i vojni ekspert, glavni urednik časopisa Nacionalna odbrana Igor Jurijevič Korotčenko oglasio se o povodom godišnjice bombardovanja Jugoslavije od strane NATO-a, pomenuvši i aktulenu situacijau na Balkanu samim tim i u Srbiji.

Foto: Printskrin

"Na kraju NATO bombardovanje Jugoslavije pre 25 godina, ove godine ćemo obeležavati taj datum. Ali, svet se menja, SAD ne uspeva da se izbori sa ulogom hegemona. I na scenu svetske polike izlaze nove snage, među kojima je bez ikakve sumnje RF. Svet je izuzetno komplikovan, protivorečan, ali u masi događaja danas, za nas, osim onoga što se bez ikakve sumnje dešava na Dalekom istoku, u zoni specijalne vojne operacije (SVO) je naš glavni prioritet i SVO će biti dovedena do logičnih ciljeva koje je formulisao naš predsednik. Još jedna od stalnih tačaka naše pažnje je naravno Balkan.

Na prvom mestu, moramo masovno, da taj datum od pre 25 godina od NATO udara da obeležimo… jer sudbina koja je zadesila nekad Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je danas razdeljena je sudbina koju je naime Zapad pripremao i hoće da primeni na Rusiju. Uz to, ja opet, oslanjajući se na Putina, hoću da kažem reči, koje je on sa učesnicima tog velikog omladinskog foruma koji je održan kod nas sa velikim učešćem omladine i studenata, ljudi dobre volje budućeg čovečanstva…

Kako je Putin okarakterisao Srbe, bukvalno ću citirati: Poseban karakter odnosa Rusije i Srbije koji traje vekovima, Srbi su naš glavni, apsolutni, pouzdani saveznik. I danas na Balkanu, još jednom vidimo kako se prepliću snage vodećih zemalja sveta, jer ispred je formiranje nove srpske Vlade u skladu sa rezultatima proteklih vanrednih parlamentarnih izbora u decembru. Vlada je počela da se formira, ali se vide jaki napori zapadnih zemalja, koje ću konkretno navesti - Nemačka, Francuska, SAD i Velika Britanija da iz sastava srpske Vlade izbace najjače i najefikasnije rukovodioce koji su asocijacija za veliko prijateljstvo sa Rusijom.

Istovremeno isti proces je započet i u pogledu rukovodstva srpskih specijalnih službi. Mislim da ovde ne treba da zauzimamo stav posmatrača sa strane, znate, razume se da je to posao Srbije da formira Vladu, budući Kabinet ključnih ministara, rukovodilaca specijalnih službi, ali da kažemo da prljavim rukama zapadnih obaveštajnih službi pokušavaju uz upotrebu različitih vrsta kombinacija i manipulacija da izbace iz buduće srpske Vlade prijatelje Rusije… Mislim da Moskva i Kremlj imaju puno pravo da o tome govore.

Imamo iskusnog i mudrog ambasadora u Beogradu i Ambasada generalno radi efikasno. Sada… Mislim da ovde u ovoj etapi na probleme koji se sada dešavaju je u pogledu događaja na Balkanu treba da obratite pažnju i resori koji na ovaj ili na onaj način razrađuju preporuke u pogledu naše politike, uključujući i na Balkanu. Posebno hoću da kažem, da će se rešavati ko će biti na čelu vodeće srpske specijalne službe koja u sebi objedinjuje kontraobaveštajni i obaveštajni rad. To je Bezbednosno-informativna agencija…

Ključna je pozicija rukovodstva te službe, u pogledu koje se realizuje niz operativnih kombinacija od strane pojedinačno Francuza, pojedinačno Engleza kako bi se ugradila ne direktno njihova agenturna mreža, već ljudi koji su povezani ili su na ovaj ili onaj način imali kontakte svojevremeno sa zapadnim obaveštajnim službama.

Ključno je pitanje ko će biti na čelu i bez sumnje, takav srpski patriota kao Aleksandar Vulin, veliki drug Rusije, koji je svojevremeno bio na dužnosti ministra odbrane Srbije i rukovodioca Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i rukovodioca srpske obaveštajne službe koji je pod pritiskom koji se obrušio na Beograd, dao ostavku krajem 2023. godine u cilju sprečavanja uvođenja masovnih zapadnih sankcija protiv Srbije, mi verovatno, sa pravom smatramo da će takve patriote biti potrebne u sastavu kostiju te ekipe koja će pod rukovodstvom Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, povesti zemlju napred.

To je veoma važna geopolitička tačka i naša pažnja ovde, kao i suprotstavljanje obaveštajnim službama ima apsolutno karakter bez predsedana. Smatramo da čak i u toj složenoj situaciji imamo snage i potencijal da udarimo po prstima te zapadne zemlje koje pokušavaju da manipulišu raspoloženjem i kadriraju u Beogradu. To je jako važno. Generalno raste značaj uloge specijalnih službi…Evo nedavnog intervjua koji danas svi citiraju, direktora naše Spoljne obaveštajne službe Sergeja Nariškina koji govori koje odgovorne zadatke ispunjava shodno naredbi predsednika Rusije" navodi on.

