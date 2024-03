PREDSEDNIK OBIŠAO VOJNOTEHNIČKI INSTITUT: Vučić najavio - Mnogo toga smo promenili, ali tek predstoje velika ulaganja (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Vojnotehnički institut u Žarkovu, gde se prvo sastao sa istraživačko-razvojnim kadrom Instituta i odbrambene industrije Republike Srbije.

Foto: Novosti/Tanjug

Počeo obilazak

Nakon sastanka predsednik je krenuo u obilazak.

Foto: M.Škorić

Tokom obilaska biće prikazani multikopter "Komarac", bespilotna letilica "Senka", zemaljska stanica "Pegaz" sa naouružanjem, samoubica "Osica", naouružan "Vrabac" i "Vrabac izviđač", multikopter "Obad" i istorijski eksponati bespilotnih letilica.

Kako je rekao predsednik biće i povećanje ulaganja od 12,5%, a da zauzvrat očekuje i više rada.

Vrabac-bombarder bi u toku ove godine mogao postati deo Vojske Srbije, kako je predsednik zamolio bilo bi optimalno da to bude gotovo do septembra.

- Ubrzajte sve - rekao je predsednik.

- Uzmite više ljudi, platićemo dobro, samo ubrzajte molim vas. Dajte sebi zadatak da završite do kraja godine - rekao je Vučić.

Kako se moglo čuti "Osica" je slična "Lancetu", shodno tome da je jako teško napraviti kopiju istog.

"Pegaz" je uveden u naoružanje, a do kraja godine se očekuju prve serije proizvedene.

Potom je usledio obilazak laboratorija.

Nakon toga usledio je obilazak vanjskog dela, gde su se mogle videti boeve glave.

Foto: Novosti

Kako je rekao predsednik Rusi i Ukrajinci ovakvim glajding bombama nanose veliku štetu, ali nemaju dovoljnu preciznost.

- Domet je preko 40 km, ali realno i ako hoćete pravu preciznost 30km. Ovo je za nas velika prednost, krenuli smo u razvoj. Ove glajding bombe možete da kačite na bombardere na Orla na primer - dodao je Vučić.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Predsednik je rekao da oko ovih stvari ne sme biti izgovora, te da sve mora biti na vreme gotovo.

- Ne možemo da izvezemo nigde da testiraš? Zamoliću Sisija pa da to uradimo u Egiptu - dodao je Vučić.

- Za "Gavrana" nema zezanja, to mora da bude gotovo - rekao je Vučić.

- Moramo svoje navike da menjamo. Da vidimo to oruđe i oružje šta radi a šta ne radi. To što radi nanosi najveću štetu... Ono što Ukrajinci imaju sami proizvode deo. Američki su skupi i veliki, toliko skupi da ne mgou na vojnom polju da donesu toliku korist. Gledamo kako Kinezi rade. "Laceta" Putin nikom nije dao, ali mi imamo "Osicu" koja mnogo na njega podseća - rekao je Vučić.

Kako je najavio Srbija će pre kraja godine imati 5.000 "Komaraca".

- Mogu da nanesu štetu lakom oklopnom vozilu, ali i pešadiji. Ako imate neprijatelja na kilometar pošaljete "Komarca" i to ćete sa lakoćom dobiti, šti prije i nije bilo zamislivo... Mislim da nikada niej bilo brže ubođenje naoružanja. Mi sada za godinu uvedemo kao nekada za 10 godina. To je zato što se menjaju prilike u svetu. Povećali smo plate za 25% da bismo zadržali inžeersku pamet u našoj vojsci da ne odu u privatne firme... Kupujemo mi iz inostranstva, ali ovo će biti srpska proizvdonja - kazao je predsednik, te pomenuo firmu "Teleoptik" u koju ima veliko poverenje.

- Mi da napadamo nećemo nikoga, ali pošto sam bio prvi koji je već tamo 2021. osetio šta bi moglo da se dešava, jer mi se učinilo da je Putin prelomio. Izneo sam svoj utisak, svi su mi se smejali, pa se ispotavilo da nisam toliko lud kao što su neki govorili... Plašim se da će sada biti još teži sukob - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima Srbija izvozi sve što proizvede, i sve što će proizvesti u narednih 30-40 godina.

- Mislili su da će Putin lako biti pobeđen, e sada se ide na militarizaciju svuda - dodao je on.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

- Srbija će da proizvodi kao Nemačka za dve godine. Govorim o kalibru 122 i 125. Shodno onome što je Šolc najavio i Srbija će tako. Imamo popunjenost goriva i hrane za vojsku, reako sam da to podignu za 50%, da se dopuni do 100% munucijije pre svega velikog kalibra za Oganj, Gvozdiku, Nore i da to sve mora da bude. Nova pancirna zrna koja "Partizan" prozvodi isto na 100% i za nekuh 50% da povećamo municiju. Onda idemo da trasformišemo vojsku. Videćemo kako ćemo kroz divizije, pukove, da uvežemo sve i da u svakom momentu imamo mogučnost delovanja, plus dodatno jačanje jedinica. Takođ uvođenje vojnog roka. Prvo treba da vidimo sa računicom. Kada budemo videli donosimo odluke, idemo pred narod i razgovaramo - kazao je Vučić.

Kako je rekao postoje nova doktrinarna dokumenta koja govori o tome da treba da se poveća naša vojska.

- Nemamo dokaze o tome, videćemo šta će da bude o tome, kada budemo imali reagovaćemo pravovremeno - rekao je predsednik o tome kako Bošnjaci žele da se uzvoje rezolucija o Srebrenici.

O ponašanju opozicije po pitanju izbora, rekao da ako predsednik Skupštine bude izabranu martu, izbori moraju da budu do 11 ili 12 maja.

- Mogu da budu 28. ili 5. A petkog je Vaskrs. Hoćete tada da idemo na izbore. Kada neko izgovara gluposti neko mora da pogleda zakonske norme. Kaži mu donesi leks pecijalis, a to Vučić ne može. To mora Narodna skupština. To što su neznalice je manji problem, trebali su da pošu zahtev, a ni ti nisu znali ikao je bilo u pisanoj formi... Kažu šta je problem šaljite evre na KiM. To je najjadniji pristup ljudi, koji su nekada vodili našu vojsku, tako da je vojnike bilo sramota. Oni su po nečijem spoljnjem nalogu vodili našu vojsku. Što stajete odmah na Kurtijevu stranu na stranu svkog neprijtelja Srbije. Možda to nisam u stanju da razumem... Još pritom obmanjujete javost - rekao je Vučić te opoziciju nazvao lažovima.

- Da veruju u to izašli bi i skakali od sreće jer smo pozvali ODIHR na svako mesto. Što se mene tiče svako ko pobedi svakom ću da čestitam, ali da prihvatim te igre u kojima je cilj da razore Srbiju. neću nikada. Nije tema šti su izgubili, već je suština kako da se slomi Srbija, jedna nezavisna zemlja. Niko neće da dozvoli kamičak u cipeli daleko iza linije razdvajanja. Kamičak je da imate svoj mozak, vojnu neutralnos i da razmišljate o npretku zemlje. Mi drugu opciju nemamo, to je za nas od presudnog značaja - dodao je Vučić.

Predsednik je ukazao na to kako su razmere krađe nezamislive prema opoziciji i da nema šta da se priča o onima koji ne znaju kako više da opravdaju poraz.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

- Ja im obećavam pred predsednikom naše stranke da će krivično da odgovaraju svaki. Bolje časno izgubiti izbore nego nečasno pobediti - rekao je Vučić aludirajući na sve one koji pripadaju vladajućoj stranci, žele pomišljaju da urade nešto mimo zakona.

Dodao je da je zadovoljan što su dve odluke ODIHRa prihvaćene i implementirane.

O poseti opozicije Briselu i Parizu rekao je da čak niko ni ne zna ko ih je tamo dočekao i primio i da to dovoljno govori. Bilo bi pošteno da im nosioci liste bude Rot, Šider i Šenah.

- Meni bi bila velika čast ako me pozovu da vodim drugu slobodarsku listu - dodao je Vučić.

Vučić je najavio da 15. stiže Lajčak.

- Za našu zemlju je velika stvar što će da predsedava globalnim partnerstvom za veštačku ineligeciju. To govori koliko je Srbija uspela da uradi. I ovo sve što vidite... Ne znam da li smo ikada imai takav napredak. Sve to možemo zahvljajući inteligenciji naših ljudi. Mnogo toga ćemo da dobijemo i naučimo. Nema sumnje da ćemo EKSPO 2027 dočekati vozilima bez vozača i ja sa nadam da će to biti premijera za jugo-istočnu Evropu takozvanih letećih automobila, pa da vidimo sa kime ćemo to najusopešnije da radimo - rekao je Vučić za "Novosti".

Predsednik je rekao da je potrebno povećati stipendije i da se obezbedi što veći priliv ljudstva.

Vučić je o artiljeriji rekao da će Srbija da se postara da drastično umnoži ono čime se trenutno raspolaže, jer je reč o nečemu veoma važnom, efikasnom i ubitačnom. Dodao je i to da će se u najmanju ruku obezbediti pet puta više digitalizacije rada.

Između ostalog predstavljena je i nova municija.

Vučić je još jedno istakao da sve što je danas izloženo i još puta 500 i puta 1000 može biti prodano u jednom danu.

- Svi samo misle o ratu. Ovo ide kao alva što bi se reklo u našem narodu - istakao je Vučić.

Takođe, prikazani su i noviteteti.

- Sva naša čuda ovde vidite. Sve što radimo i pravimo. Pokušavamo da napravimo ubitačno oruđe i sve mora da prođe kroz VTI - kazao je Vučić.

- Sve cevi pravimo u Srbiji, što pre nije bio slučaj - pohvalio je predsednik.

- Sve što se vidi, i strele i igle, dobije se 150 dolara za uništavanje, dok nisam postao ministar odbrane i tada smo sve okrneuli. Mi smo i zolje uništavali... Sada opet imamo desetine hiljada komada u resorsu i možemo da koristimo. Oni su namerno i u dogovru razarali svoju zelju. U dogovoru sa strancima su uništavali vojsku. Z agušu bih ih uhvatio da imam zakonsko pravo - kazao je predsednik.

"Pasars" je prema rečima Vučića njegovo omiljeno oružje, a "Mastrals" oruđe.

- "Sloboda" nam danas najviše vredi. I druge "Kruškik", "Partizan" ali nikao kao "Sloboda" - dodao je Vučić.

Kako je rečeno, do kraja godine biće napravljeno i novo lako oklopno vozilo.

Predsednik se na kraju zahvalio svima koji naporna rade da osiguraju sigurno nebo i bezbednu zemlju. Kako je rekao deo je vojne tajne i deo novca koji će tek da uloži.

- Imamo mnogo toga da promenimo, uradimo, nikada nisam do kraja zadovoljan ali vojska danas i ona pre 10 godina nije ista. Nije moguće porediti. Hvala svima što čuvaju našu zemlju - rekao je Vučić.

Počeo sastanak

Počeo je sastanak predsednika Vučića sa istraživačko-razvojnim kadrom Instituta i odbrambene industrije Republike Srbije, na kojem će se predsednik upoznati sa stepenom realizacije novih razvojnih projekata Instituta.

Foto: Instagram Tekst potpisa





Na fotografijama se mogu videti pojedini radovi i projekti Instituta.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Kako je ranije saopštila predsednikova Služba za saradnju s medijima, Vučić će se upoznati sa stepenom realizacije novih razvojnih projekata Instituta.

Obilasku će prisustvovati potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, saopštilo je Ministarstvo odbrane.