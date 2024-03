"ZA NJEGA SU IZBORI ODAVNO IZGUBILI SMISAO" Terzić: Jovanović može samo da sanja povratak na vlast

I Đilasova desna kolona na čijem je čelu Miloš Jovanović, umišljeni Koštunica i lider DOS 2, beži od novih izbora u Beogradu i na taj način već sada traži alibi za izborni neuspeh koji će uslediti, izjavio je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Foto: SNS

- Za njega su izbori odavno izgubili smisao, jer ga narod neće, ali i zato što naš narod zna da se svaki glas dat Milošu Jovanoviću preliva u Đilasove džepove i da mnogo znači beogradskoj drugosrbijanštini koja mrzi sve srpsko. Bezočne laži o 40.000 "fantoma" iz Republike Srpske nisu prošle Đilasu, Jovanoviću i njihovim Crtama, ali ostala je večna ljaga na njihovom obrazu zbog vređanja naših sunarodnika iz Srpske koji imaju pravo glasa i za koje je glasanje u Srbiji patriotski čin. Inače, ne postoje ti izborni uslovi koji će od poslušnika političkih komesara srbofobnih ambasada napraviti pobednike, bilo gde u Srbiji. Država nije igračka, a izbori nisu fontana želja odakle Đilas i Jovanović mogu ponovo protiv političke volje građana da uzimaju šta im padne na pamet, kao što su to radili 5. oktobra 2000. kada su uz pomoć stranaca i kriminalaca došli na vlast i čitavih dvanaest godina ekonomski, politički i vojno razarali srpsku državu - dodaje Terzić.

- Narod je prepoznao i prezreo lažni patriotizam Miloša Jovanovića, kojem usred kampanje i to u centrali DSS-a, stranci koji lobiraju za nezavisnost lažne države i uvođenje sankcija Rusiji, govore šta mora da uradi i da primeni iz priručnika za ulične revolucije Srđe Popovića, kako bi rušenjem Vučića srušili neutralnost i slobodarsku politiku Srbije. Koliko je licemerno njegovo političko delovanje koje predstavlja isključivo zamku i kukavičje jaje za nacionalno opredeljenje birača, dokazuje to da nije smeo da pisne kada su se novinari tajkunskih televizija pod Đilasovom i Šolakovom kontrolom obrušili na Pavlinu, srpsko dete iz enklave na Kosovu i Metohiji - ističe Miloš Terzić.

- A kao nagradu za sprovedenu uličnu revoluciju i dolazak na vlast bez izbora Đilas bi dobio priliku da dođe do narodnih para, pune kase i novih tajnih računa širom sveta, brat Gojko do novih nekretnina, a Miloš Jovanović bi kao premijer tehničke Vlade koju kontrolišu stranci mogao tri puta dnevno da gostuje po tajkunskim televizijama, drvi o demokratiji i pravi se pametan, samo kako ga urbana "elita" Beograda ne bi slučajno napadala. U svakom slučaju, narod je najbolji sudija i upravo zbog katastrofalnih rezultata i zbog trgovine srpskim interesima dok je DSS bio na vlasti, zbog puštanja najgorih albanskih terorista iz srpskih zatvora, zarad otopljavanja odnosa sa Zapadom, tako nešto se nikada neće desiti i Miloš Jovanović može samo da sanja povratak na vlast i nekakav DOS 2, jer to srpski narod koji veruje Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci ne da - zaključuje Terzić.

