PANEL U PODGORICI ORGANIZOVAN ZBOG NAPADA NA VUČIĆA I SRBIJU: Nakon Prištine i Sarajeva, Crna Gora se priključila orkestriranoj kampanji

JUČERAŠNjA panel diskusija „Izazovi i prilike za mir u Ukrajini: Euro-atlantska perspektiva“, koju je organizovala CIA podružnica u Crnoj Gori, Atlantski savez, predstavlja samo nastavak medijske hajke na predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju su pokrenuli prištinska „Gazeta“ i sarajevska „Slobodna Bosna“.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Vređanje Vučića i pokušaj svođenja Srbije na još jedan NATO satelit u regionu bili su glavni motivi ovog okupljanja. Kako učesnici ovog skupa nisu u stanju da pomognu Ukrajini, osim ispraznim parolama, isti su se okrenuli severnom susedu Crne Gore, tačnije Srbiji.

Portali pod kontrolom islamističkih sarajevskih krugova i Aljbina Kurtija su pre nekoliko dana Vučića predstavljali kao Hitlera koji se sprema da zapali region, da bi juče DPS-ov NVO pion Momčilo Radulović usred Podgorice ponovio krilaticu prištinskog piromana i predsednika Srbije predstavio kao balkanskog Putina, u prevodu Hitlera, kako u zapadnim krugovima percipiraju ruskog predsednika poslednje dve godine.

– Na Balkanu imamo refleksiju svega na manjoj slici. Što je Putin za istočne zemlje, to je Vučić na Balkanu. To je ista metodologija i praksa. Razlikuju se u tome što Vučić nema nuklearnu bombu. Srećom, on nema toliku vojnu snagu kao što je mogla JNA i kao što može Putin. Popuštanje Vučiću ne vodi u stabilnost već u dalje sukobe – kazao je Radulović.

Radulovićev skandalozni nastup i primenjivanje iste metodologije i prakse iz Sarajeva i Prištine nije naišlo na osudu nikoga od crnogorskih zvaničnika koji se kunu u građenje dobrosusedskih odnosa sa Srbijom. Sramno vređanje i svođenje legitimno izabranog predsednika jedne države na nacističkog ludaka koji je spreman zarad imaginarnog velikodržavnog projekta nuklearnom bombom da počisti region, pa i pripadnike sopstvenog naroda, ući će u anale beščašća DPS-ove politike koju predstavlja čelnik lažnog Evropskog pokreta u Crnoj Gori čiji se stomak godinama širio o trošku evropskih poreskih obveznika.

A nereagovanje jedinog crnogorskog zvaničnika na ovom rusfobnom i srbofobnom karnevalu je tek priča za sebe. Ministar odbrane Dragan Krapović svojim ćutanjem nije samo obrukao sebe i narod kom pripada (po sopstvenom priznanju), već i svog časnog oca koji je nekada bio savezni ministar odbrane.

Umesto da prekine besumučno vređanje i nipodaštvanje sopstvenog naroda od strane DPS-a, Krapović se drznuo da posavetuje NATO glavešine iz Brisela da završe posao na Balkanu od 1999. godine i okupiraju poslednji bastion slobode – Srbiju.

– Jedini garant stalne stabilnosti na Balkanu je potpuna integracija regiona u NATO. Samo tako može doći do stabilnosti u regionu. Moram da apostrofiram angažman EU i NATO mora biti veći. Oni moraju dati veći značaj prisustvom na Zapadnom Balkanu – dodao je Krapović.

Ćutanje državnika na sramne napade na Vučića i Srbiju, možemo shvatiti kao težnju dela zvanične Podgorice (koja prima direktive iz Berlina) da se vrati u antisrpski trougao koji su, za vreme DPS-ovog režima, činili pored još Sarajevo i Priština.

Sve u svemu, najnoviji napadi iz Sarajeva, Prištine i dela Podgorice na Vučića pokazuju da Srbija ne treba da skreće sa puta koji je trasiran tokom poslednjih 12 godina i koji predstvalja trn u oku ovim centrima koji, u nemogućnosti da svojim građanima ponude bolje uslove za život, reafirmišu nazadne politike iz 90-ih godina.

(Borba.me)