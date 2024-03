"LIČNO U NJEMU NALAZIM PUNO INSPIRACIJE..." Velike reči slovačkog premijera o predsedniku Vučiću

PREDSEDNIK vlade Slovačke Robert Fico rekao je danas da prijateljstvo Srbije i Slovačke uvek može da se poboljša i unapredi i da bi bilo dobro, budući da u Srbiji ima firmi koje posluju veoma uspešno, da dve zemlje odaberu dva ili tri velika projekta, koji bi bili do određene mere i politički opravdani.

Foto: Profimedia

On je u intervjuu za Tanjug rekao da ukoliko u skorije vreme dođe do susreta političkih predstavnika Slovačke i političkih predstavnika Srbije, moramo da se odlučimo za tri stvari ekonomske prirode, na koje ćemo se koncentrisati.

Fico je rekao i da Slovačka danas pati od akutnog nedostatka kvalifikovane radne snage, pre svega jer je automobilska velesila i da joj je potrebno oko 100.000 ljudi.

- Trenutno proizvodimo milion automobila godišnje, što je svetski rekord po glavi stanovnika. Upravo se na istoku Slovačke završava još jedna velika fabrika Volvoa i potrebni su nam ljudi koji su zainteresovani da rade i da pristojno zarade. Bez svake sumnje bi i ovo moglo da bude jedna od tema o uzajamnoj saradnji između Slovačke i Srbije. Nekad zemlji ide bolje, a nekad gore, možda je takav period da bi i stanovnici vaše zemlje pozdravili mogućnost da se na neko vreme zaposle u Slovačkoj i da time pomognu nama i, naravno, obrnuto. Tako da je i ovo tema za saradnju - rekao je Fico.

Istakao je da su Srbija i Slovačka istorijski bliske zemlje, da ne postoje nikakva nerešena pitanja i istovremeno se zahvalio Srbiji za te veoma kvalitetne odnose.

- Zaboravljamo na slovensku dimenziju odnosa između naših zemalja. Moram da pomenem rat u Ukrajini. Otvoreno kažem da se tu uzajamno ubijaju Sloveni, a ovo ubijanje Slovena veoma intenzivno podržava zapad. Zato dozvolite da vam kažem da mi je jako stalo do odnosa sa vašom zemljom, i da to ima više dimenzija. Vi ste zemlja koja je u velikim iskušenjima, izlagani ste velikim testovima i međunarodnim pritiscima. Moram da pohvalim kako na ove pritiske reaguju vaši politički predstavnici - rekao je on u intervjuu za Tanjug. Istovremeno, on se zahvalio Srbiji zbog položaja Slovaka koji žive u Srbiji i brige koju za njih pokazuju politički predstavnici.

Čestitka Vučiću za rođendan

Fico je još jednom čestitao rođendan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i naglasio da u njemu nalazi puno inspiracije.

- Želim mu sve najbolje, pošto ga smatram čovekom koji je veliki prijatelj Republike Slovačke i lično u njemu nalazim puno inspiracije. Tako da, gospodine predsedniče, još jednom ovako na daljinu, sve najbolje povodom vašeg rođendana - poručio je Fico predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Na pitanje o najboljem teniseru na svetu Novaku Đokoviću Fico je rekao da mu se jako sviđa što i kada pobedi na nekom turniru, uvek iznese svoje mišljenje i da je ne samo veliki sportista, već i velika ličnost kada se radi o ljudskim osobinama, kada je reč o stavovima.

- Ne mogu sada da upotrebim neki ekspresivni izraz, ali reći ću: Neka samo Novak svojim pristupom i svojim pobedama sve više i više ljuti svoje protivnike - rekao je Fico.