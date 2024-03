GLAVNE TAČKE VUČIĆEVOG OBRAĆANJA: Saopštio kandidate za predsednika Narodne skupštine i gradonačelnika Beograda - Ime mandatara za 10 dana

PREDSEDNIK Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je juče da su na sednici Predsedništva stranke načelno dali saglasnost za pravljenje Pokreta za državu i narod. Na konferenciji za medije posle sednice, predsednik Vučić je rekao da se pokret ne pravi za izbore, već da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima.

Foto Tanjug

- Ekonomski su za nas najbolja vremena, ali geopolitički najteža, zbog Ukrajine. Ako se rat ne zaustavi do kraja maja, doći će do katastrofe neviđenih razmera. I u skladu sa tim moramo da se pripremimo. Mi smo mali i osetićemo posledice toga - poručio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da, u situaciji kada je Evropa proglasila militarizaciju kontinenta, moramo da podignemo našu namensku industriju, ako želimo da ostanemo suverena i vojnoneutralna zemlja.

Srbija mora da dodatno pojača vojnu industriju i dodatno da ulaže novac. I to nije mali novac za nas, to su velika opterećenja, ali moramo da radimo ukoliko želimo da ostanemo kao suverena, nezavisna i slobodna zemlja. Obavestio sam članove Predsedništva o potezima države i zatražio njihovu podršku za politiku očuvanja vojne neutralnosti, suvereniteta i nezavisnosti zemlje, istakao je predsednik Vučić.

Foto Tanjug

Istakao je da je za nas od presudnog značaja da osiguramo bezbednost i mir i da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji, koji je u izuzetno teškoj situaciji.

- Mi smo dobili informacije da nema nikakvog napretka u razgovorima međunarodnih predstavnika sa prištinskim političarima. Tražićemo rešenja do poslednjeg trenutka. Detaljno sam o tome obavestio predsedništvo stranke - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da se na Predsedništvu razgovaralo ne samo o državnim, već i privatnim investicijama.

- Vranje će uskoro, ja verujem u maju, najkasnije početkom juna, dobiti jednu veliku fabriku, odnosno krenuće se sa izgradnjom jedne velike, moćne, važne fabrike, jedne ogromne investicije - poručio je predsednik Vučić.

Dodao je da je posebno ukazao na ponašanje funkcionera stranke.

- Neki su se zaista ponašali ne samo profesionalno, već veoma ljubazno i to odnoseći se kao svoju obavezu da građanima uvek pomognu. Međutim, postoji jedan značajan deo funkcionera čiji odnos prema ljudima je na lošem nivou. Taj odnos, ukoliko je loš, odnosi se ili na zanemarivanje svojih obaveza ili potreba običnih ljudi, ili sa druge strane u još gorem, arogantnom i bahatom ponašanju prema običnim ljudima. I onda i svi oni drugi ljudi koji se trude, muče i bore svakoga dana, ispadaju grbavi - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Kandidat za predsednika Skupštine Brnabićeva, za gradonačelnika Beograda Šapić

Predsednik Vučić izjavio je da je Srpska napredna stranka predložila da kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije bude Ana Brnabić, a da kandidat za gradonačelnika Beograda bude Aleksandar Šapić.

- Od kada sam predsednik, i ona (Ana Brnabić) je predsednik vlade, ali će sada biti na drugoj najvažnijoj funkciji u Srbiji. Ona je najpozitivnije iznenađenje u politici. Ona je osoba koja je najviše i najbrže napredovala - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić ocenio je da nikada nije video nekoga ''ko je tom brzinom učio'' i napredovao.

- Ne znam kako ću ja da se naviknem, ona će imati mnogo toga da pokaže, i ona je srećna i zadovoljna zbog novog izazova - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić istakao je da je Brnabićeva zaslužila da vodi jednu od najvažnijih političkih funkcija u zemlji.

- Svi smo uvek spremni za obnavljanje ambicije, snage, energije, svega drugog. Ako se dobro pokaže u Skupštini, Ana može da bude i predsednik, nije bila predsednik, nikad se ne zna - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da Predsedništvo Srpske napredne stranke daje punu podršku Aleksandru Šapiću kao kandidatu za gradonačelnika grada Beograda.

- Aleksandar je, pre svega što se tiče politike i javne funkcije, dokazao, ostvario rezultate vodeći ili rukovodeći opštinu Novi Beograd, gradsku opštinu Novi Beograd i prethodnih, evo, gotovo nepune dve godine, glavni grad, grad Beograd - rekao je Vučević.

Predsednik Vučić dodao je da je na budućim izborima cilj Srpske napredne stranke pobeda na svakom mestu.

- Neće biti lako, a gde god izgubimo, čestitaćemo protivnicima i idemo dalje. Borićemo se - rekao je predsednik Vučić.

Foto Tanjug

Odluka o mandataru biće doneta za sedam do deset dana

Predsednik Vučić rekao je da Predsedništvo Srpske napredne stranke danas nije donelo odluku o mandataru za sastav vlade i da će to biti učinjeno u danima pred nama.

Rekao je i da se na sednici razgovaralo o mandataru, ali da je predsednik stranke Miloš Vučević predložio da se sačeka još sedam do deset dana, pa će se onda izaći i sa tom kandidaturom.

- Što se mandatara tiče, on mora da bude prvi u timu, razgovarali smo o tome, ali nismo doneli konačnu odluku, imamo još neke dileme i stvari koje nisu čak ni personalne već sistemske, to bi trebalo da rešimo u danima koji su pred nama, da sistem počne da radi, zemlja ubrzano napreduje i da sa jednom novom snagom i energijom krenemo napred - rekao je predsednik Vučić.

Kada je reč o predstojećim lokalnim izborima, predsednik Vučić rekao je da je uveren u pobedu, kao i da je "cilj stranke na izborima kao i uvek pobeda".

- Pobeda u svakom mestu, želja da uradimo sve u svakom mestu, za svaki grad, selo, naselje. Gde god da izgubimo čestitaćemo, ali i da se podignemo što je moguće brže i da ponovo pobeđujemo. Ali, borićemo se, verujem da ćemo da pobedimo - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da se danas održavaju izbori u Beogradu razlika u prednosti naprednjaka bi bila i veća nego na poslednjim izborima, i to, kako je rekao, "zbog ponašanja opozicije posle izbora".

Komentarišući predlog da Ana Brnabić bude na čelu Narodne skupštine, predsednik Vučić rekao je da je ona rekla da je za nju to ogroman izazov.

- Zaslužila je da obavlja jednu od najviših državnih funkcija i verujem da će je obavljati u interesu građana Srbije - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Bojim se da će situacija u svetu ove godine biti mnogo gora

Predsednik Vučić izjavio je danas da je Srbija, bez sumnje, na dobrom putu, ali da je jako zabrinut zbog mogućeg širenja sukoba u Evropi i da veruje da će situacija u svetu ove godine biti mnogo gora.

- Ekonomski rastemo, napredujemo velikom brzinom. Može više, naravno. Moramo da radimo još napornije, da radimo još više, da radimo još bolje. Ali, da li je zemlja na dobrom pravcu, nema nikakve sumnje. Ali sam veoma, veoma zabrinut, a o tome sam govorio još u novembru 2021, govorio sam o mogućem sukobu u Evropi. Tada su mi se smejali. Tako da se plašim da će biti mnogo, mnogo, mnogo teže vreme u svetu - rekao je predsednik Vučić.

Kako je rekao, ako analizirate ono što je francuski predsednik Emanuel Makron rekao o slanju trupa u Ukrajinu, mnogo više zemalja je bilo za, nego protiv.

Takođe, rekao je da je vrlo loše to što je danas u Odesi pala bomba blizu mesta gde su bili grčki predsednik Kirjakos Micotakis i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto Z. Jovanović

Predsednik Vučić uputio je molbu, odnosno dao savet Vučeviću, da pozove predstavnike opozicije i da zajedno sednu, razgovaraju i pogledaju tačan broj upisanih birača i kontrolišu da li je svaki sledeći upisani birač prebačen sa neke teritorije iz političkih ili drugih razloga.

- Ako treba anketni odbor za svakog čoveka koji se prebacio. Molim da to bude prva inicijativa i na Radnoj grupi sa ODIHR-om, i da tu pozovete predstavnike opozicije. Ja sam ih pozvao na razgovor, oni nisu želeli da se odazovu na konsultacije - rekao je predsednik Vučić.

Ponovio je da svakog birača koji bi u skladu sa Zakonom želeo da promeni prebivalište, označe i provere.

- Da se proveri i veoma restriktivno tumači i da se jasno kaže da li je to bilo 126 birača u periodu između dva izborna ciklusa ili 239 birača i 'poimence' da se kaže zašto se to dogodilo - rekao je predsednik Vučić i dodao da je to strašno važno kako bi ljudi u Srbiji stekli i imali puno poverenje u izborni postupak.

Rekao je da je važno da bi ljudi znali da je Srbija demokratska zemlja.

- Da znaju da ovde nikome nije padalo na pamet, niti će dok sam živ i dok imam uticaja u partiji čiji sam član, da nešto slično pokušaju. Ne zaboravite, videli ste da smo u gradskoj imali većinu za formiranje vlasti, ali nisam želeo da budemo Đilas i oni koji su zajedno sa njim ukrali narodnu volju 2008. godine, ni za živu glavu, već sam rekao - idemo na teške izbore za nas, u teškim geopolitičkim okolnostima - rekao je predsednik Vučić.

Izjavio je "da je bolje i da izgubite izbore, ali da je važno sačuvati čast, obraz i poštenje".

- Nego da lopovlukom steknete neku fotelju. I hvala Srpskoj naprednoj stranci što su prihvatili to što sam ih zamolio, to je od izuzetnog značaja - rekao je predsednik Vučić.

Srbija mora da gleda u budućnost, ali neće se odreći nacionalnih interesa

Predsednik Vučić izjavio je da Srbija mora da razume da se nalazi u svetu u kojem ''neće da je slušaju i ponekad se prave da je ne čuju''.

Komentarišući izjavu nemačke ministarke spoljnih poslova Analene Berbok da je ''nasilno prekrajanje državnih granica najveći otrov'', predsednik Vučić rekao je da Srbija mora da gleda u budućnost, ali da to ne znači da će se odreći svojih nacionalnih interesa.

- Analena Berbok je mnogo važna i ja, za razliku od drugih koji misle da ona nije pametna, ja mislim da je ona veoma inteligentna. Pred nama je i 24. mart koji obeležavamo kao godišnjicu agresije, a ne intervencije, na jednu suverenu zemlju. Ali mi tada moramo, uz to što će naše emocije da bujaju, da razumemo da moramo da gledamo u budućnost, da moramo da brinemo, što ne znači da se odričemo od svojih nacionalnih interesa. Moramo da gledamo kako da čuvamo svoju zemlju, kako da razgovaramo sa Zapadom, kako da držimo tu liniju - rekao je predsednik Vučić.

Upitan da prokomentariše izjavu poslanika nemačkog Bundestaga Josipa Juratovića da Vučić i Brnabićeva ne mogu predstavnike EU da, kako je rekao, "pređu na trikove", predsednik Vučić je rekao da je Juratović svestan toga da mu je sada poslednja prilika da govori, jer, dodao je, već za dva meseca neće obavljati nikakvu funkciju.

- Niko ga nigde ne pita ništa, ni u Hrvatskoj, ni u Nemačkoj, zovu ga samo ovi odavde. Nikad više neće biti izabran na neku funkciju. Jasno, partija mu je "šljosnula", sve je palo, sve nestalo - rekao je predsednik Vučić.

Istakao je da suština nije da njegovu politiku podrže stranci, već narod.

- Suština je koga će da podrži naš narod. Je li mi važniji Josip Juratović? Ili bilo koji seljak iz Pambukovice? Bilo koji seljak iz Pambukovice mi je važniji od njega. I trebalo bi da bude svakom u ovoj zemlji - rekao je on.

Na novinarski zahtev da prokomentariše tvrdnje da ''Srbija ne uživa simpatije Zapada i da je međunarodno izolovana'', predsednik Vučić rekao je da su ''Zapad - Šider, Šenah i Juratović''.

- I ko još? Matjaž Nemec i Mihael Rot, zaboravio sam. Ima li ijedan od njih da mu Kurti nije najbolji drug? I Bob Menendez, samo ne znam da li je u zatvoru u Nuarku ili u Nju Džerziju, dole u Trentonu - rekao je predsednik Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što opozicija traži da se beogradski izbori ne održe 28. aprila, jer tada ljudi idu na odmore zbog praznika, predsednik Vučić je rekao da mi živimo u jednoj siromašnoj zemlji koja je sa četvrtog mesta u regionu došla na prvo mesto po platama za samo 10 godina.

- Zamislite tu diktaturu u kojoj jedva čekaju da se dočepaju nekog četvrtka i petka da pobegnu iz zemlje. A toliko je siromaštvo da nikad ne ostaju u zemlji, već uvek idu u inostranstvo. Pa će ti najbogatiji da idu na odmor, a mi krezubi i puka sirotinja, oni su disciplinovani i oni će valjda da ostanu u Srbiji - rekao je predsednik Vučić.

Navode opozicije u vezi sa navodnim izbornim manipulacijama ocenio je kao licemerne.

- Samo iz njihovih izjava vidite sve licemerje, svu bedu i jad nepostojećih stavova i sramotu političara koji ne znaju kako da opravdaju svoj poraz. Jeste li vi stvarno mislili da će ljudi da budu oduševljeni rezolucijom Evropskog parlamenta? Jeste li vi stvarno mislili da postoji neko ko misli da je neko ukrao nekakve izbore? Svi oni znaju da lažu - rekao je Vučić.

Foto Novosti

Ponovio je da glavni za pitanje demokratije u Srbiji neće biti ni Josip Juratović, ni Bob Menendez koji je, kako je rekao, optužen za više krivičnih dela.

Što se tiče šefice nemačke diplomatije Anelene Berbok i njene izjave da je menjanje granica otrov za čovečanstvo, predsednik Vučić je rekao da je potpuno saglasan sa njom, ali da se pita zašto su nama sipali taj otrov 1999. godine.

- Samo mi to nije jasno. Na to još nisam dobio odgovor. Ali oni bolje misle da su to dva različita perioda. Da je to tada bio lek, a da je danas otrov. Otrov je uvek otrov. Za otrov mora da postoji protivotrov, a ne otrov. Šta da radite, takav je svet. Nema baš mnogo principa - poručio je predsednik Vučić.