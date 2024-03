ANA BRNABIĆ ĆE VODITI SKUPŠTINU JEDNAKO USPEŠNO KAO I VLADU: Narod želi politiku koju personifikuje Vučić

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Milica Nikolić izjavila je da su "Đilasovi službenici", skočili kao opareni kada su čuli da je predlog za predsednicu Narodne skupštine Ana Brnabić.

Skupština do sada usvojila osam rezolucija o KiM , Foto N. Skenderija

- I uz niz uvreda, kakve samo njihov pogan jezik i još poganiji obraz može da izusti, dodali su i niz laži kojima nastavljaju sa kriminalizacijom i dehumanizacijom predsednika Vučića, izmišljajući i rečenice koje nije izgovorio. I kada jedan Aleksić, lopina iz Trstenika, Milivojević, NATO lokator i Grbović, kmet stranaca, a svi Đilasovi poslušnici, govore o besprizornosti, a da je prethodno nisu potražili ispred ogledala, onda je svima jasno o kakvim se barabama tu radi.

Kako je navela, zaboravljaju da ih nije teško podsetiti da se baš oni nalaze u vrhu liste tajkuna čijim interesima bespogovorno služe.

- Nema sumnje da će Ana Brnabić voditi Narodnu skupštinu, jednako kako je do sada vodila Vladu, uspešno i borbeno, rame uz rame sa predsednikom. Nema sumnje, jer je narod jasno poručio da želi politiku koju personifikuje predsednik Vučić i da isključivo ta politika Srbiju gura napred. A to ih, definitivno, najviše boli, istakla je Nikolić.

Uz pomoć stranaca žele da dođu do pune državne i gradske kase

Takođe, član Predsedništva Srpske napredne stranke Miloš Terzić rekao je da "Aleksić i ostale besprizorne osobe sa Đilasove i Šolakove tajkunske liste, poput Milivojevića i Grbovića, očigledno zaboravljaju da je Srpska napredna stranka dobila apsolutnu podršku građana Srbije na izborima održanim 17. decembra, te da shodno tome ima i većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije" i mogućnost da predloži i izabere najboljeg kandidata iz svojih redova za obavljanje jedne od najvažnijih funkcija u državi, što Ana Brnabić svakako jeste.

- Okruženi albanskim lobistima poput Boba Menendeza, Viole, Šidera i Šenaha, đilasovci su očigledno u potpunosti obnevideli, izgubili politički kompas, pa u naletima frustracije i besa napadaju svakoga ko se bori za srpske nacionalne vrednosti i Srbiju, koja vodi suverenu i slobodnu politiku, imunu na uticaje spolja. Ništa čudno za Grbovića koji je pružao podršku i preko svog PSG-a protežirao partiju Hašima Tačija u istu porodicu partija kojoj i njegova pripada, jer slično se sličnom raduje.

Kako je rekao, činjenica je da im nedostaje ono vreme kada su svojom neodgovornom politikom srpsku državu uništavali i ekonomski i politički i vojno samo kako bi punili svoje džepove pljačkajući porodično državne resurse poput Aleksića u Trsteniku.

- Pokušavajući da se dodvore strancima pristali su bukvalno na sve i prodali naciju, obraz i sve ostalo što ide uz to, olajavajući Srbiju pred srbomrscima iz EU parlamenta, a oko sebe su okupili najgori koruptivni ološ Evrope koji treba da im pomogne da bez izbora dođu na vlast, jer su svesni da na izborima nemaju šta da traže i da ih srpski narod neće.

- Sada uz pomoć stranaca žele da dođu do pune državne i gradske kase, ali narod koji podržava Srpsku naprednu stranku im je najveća prepreka i nikada više im to neće dozvoliti, jer se svi vrlo dobro sećaju njihovih političkih nedela i lopovluka. Prezrela je većinska Srbija sve one koji poput Milivojevića prete Vučićevoj deci i članovima porodice ubistvom. Većinska Srbija glasa za borce i one koji se poput Vučića i Ane Brnabić bore za Srbiju, koja neće nikome uvoditi sankcije i koja će čuvati srpske nacionalne vrednosti po pitanju KiM i Srpske. Upravo zbog toga se Đilas i njegovi besprozorni poltroni nikada neće vratiti na vlast, jer od države nam u tom slučaju ništa ne bi ostalo. Već su jednom bili i zavili srpski narod i državu u crno. Dakle, što se njih tiče - bilo ne ponovilo se, kazao je Terzić.

