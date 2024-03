BRNABIĆEVA O KANDIDATURI ZA PREDSEDNICU SKUPŠTINE: Veliki izazov, moram da učim - reči predsednika Vučića za mene su orden

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić obratila se iz Bukurešta gde je imala bilaterlani sastanak sa predsednikom Rumunije Klausom Johanisom u predsedničkoj palati i gde učestvuje na Kongresu Evropske nacionalne partije (EPP).

Premijerka Brnabić osvrnula se na odluku Predsedništva SNS da je predloži za predsednicu Skupštine.

- Emotivno veče za mene, meni je bila najveća moguća čast u životu da budem na čelu vlade, najveća čast da radim rame uz rame sa predsednikom Vučićem, radili smo kao tim. Nikada se nismo plašili da sanjamo velike snove. Za mog naslednika, to je vizija, sedite, radite, pritisak svaki dan, nije to neka metafizika, radite svaki dan od jutra do sutra, ne plašite se ničega, jak tim, jaka vizija, to već sve imamo, samo rad, rad, pričajte sa ljudima, poštujte ljude. Naša zemlja ima mnogo dobre ljude - poručila je Ana Brnabić.

- Hvala mojoj stranci na svemu, nema druge takve strane u Srbiji, nikad je nije ni bilo. Ja sam postala ministar za lokalnu samoupravu, a nisam bila član stranke niti sam bila u politici. Pokazala sam želju da radim, i stranka i predsednik Vučić su mi dali šansu da budem predsednik Vlade. Reči predsednika Vučića su moj orden. Volela bih da druge stranke iz Srbije uče od SNS - da imaju ideale i viziju, da budu tim, da se stranačke strasti smire, da više mislimo o svojoj zemlji. Nije bilo dana da me SNS nije podržao. Dali su mi sve zato što su u meni prepoznali želju da radim za svoju zemlju. Nisu ni tražili da se učlanim u stranku, važna je samo Srbija - navela je premijerka Brnabić i dodala:

- Ja moram mnogo da učim, i počinjem od večeras da učim. Morate da znate da morate da se usavršavate i menjate. Za mene je to veliki izazov. Obećavam da ću dati sve od sebe da radim u interesu Srbije i da ćemo pokušati da zajedno povećamo unutrašnju stabilnost Srbije. Moram da učim. Idemo dalje.

Govoreći o sastanku sa predsednikom Rumunije Klausom Johanisom, premijerka Brnabić je rekla:

- Rumunija stoji sa Srbijom po pitanju KiM, i taj stav se neće promeniti. Nastavljamo da radimo. Mnogo zanimljivih projekata imamo sa Rumunijom, o kojima će biti reči u narednim danima. Nadam se da će predsednik Rumunije uskoro doći u posetu Srbiji.