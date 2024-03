VUČIĆ POSLE SEDNICE PREDSEDNIŠTVA SNS: Pokret pravimo da bismo pomogli zemlji u najtežim uslovima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vuči po završetku Predsedništva SNS naglasio je da se razgovaralo o formiranju Pokreta.

Foto Novosti

Razgovarali smo o formiranju pokreta. Ne pravimo pokred za izbore. Pokret se pravi da bi se zemlji pomoglo o najtežim uslovima. Pred Srbijom i svetom snju najteža vremena, geopolitički najteža vremena. Zbog onoga što se zbiva u Ukrajini i širom zemljine kugle i što se neće zaustaviti sutra. Ako se ne zaustavi do maja, plašim se da će dođi do katastrofalnih posledica, ako se ne zaustavi do maja, teško da će se moći zaustaviti u godinama i biće posledice katastrofalne po svet.

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu